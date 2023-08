Bullrich prepara hit para cerrar hoy sin Juez

Por Gabriel Silva

Después de la escala de Horacio Rodríguez Larreta ayer en las sierras de Córdoba con gobernadores electos y recientes ganadores de Juntos por el Cambio en otros distritos, hoy será el turno del cierre de campaña para el interior de Patricia Bullrich. La mujer halcón eligió Plaza de la Música desde donde disparará su hit de campaña regionalizada enfocada en la inseguridad, así como ayer lo hizo en Rosario hablando de narcotráfico.

“Orden, coraje, valentía y poner el foco en el corazón de las provincias productivas donde cree está el núcleo duro de su votante”, reconocieron ayer desde el bullrichismo a Alfil como la batería de temas que la tendrán seguramente en modo rocker esta noche en Plaza de la Música. Sin la presencia de los referentes y candidatos en las últimas elecciones, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, la expresidenta del PRO apelará a su discurso y al respaldo de la pata orgánica de los socios cordobeses.

Juez, que amagó la semana pasada con la posibilidad de estar esta noche a raíz de declaraciones en un programa de LN+, no será de la partida hoy. Mantendrá su prescindencia y no habrá contacto, como no lo hubo ayer con Rodríguez Larreta.

En tanto, De Loredo manifestó hace diez días su postura a favor de la precandidatura del jefe de Gobierno porteño y ayer se mostró con Larreta y el combo de foráneos con los que el hombre del PRO bajó a Córdoba para mostrar su campaña federal.

La puesta para el acto de esta noche está prevista sea corta, con impacto y de sólo tres oradores: Bullrich, su compañero de fórmula, el mendocino Luis Petri; y el primer precandidato a diputado en Córdoba, Luis Picat. De hecho, arrancará el cordobés, continuará el cuyano y el cierre estará a cargo de la mujer halcón.

En un escenario que contará con la presencia de las diputadas nacionales, Laura Rodríguez Machado (PRO) y Soledad Carrizo (UCR), el apoderado del Frente Cívico, Ernesto Martínez; y el titular del radicalismo provincial, el negrista Marcos Carasso. Bullrich descansa en contener a los dueños del sello en cada fuerza, tanto en el radicalismo como en el Frente Cívico.

Y asegura que también tendrá al diputado Mario Negri cerca esta noche, otro de los que jugó en las dos canastas con una cómoda neutralidad.

Lo del juecismo, en tanto, como fuerza autónoma dividió con la línea fundadora y los continuadores del lado Bullrich; y la juventud, más Daniel Juez y Walter Nostrala, con Larreta. Martínez, junto con Graciela Villata y Beltrán Corvalán aportan la porción orgánica y territorial para el bullrichismo; a los que se sumarán en la foto esta noche los legisladores electos Walter Gispert y Juan Pablo Peirone, por Punilla y Tercero Arriba.

En este armado radica la tranquilidad de Bullrich y en la foto “insulsa” que dejó la visita de Larreta según los halcones de Juntos. “Una foto con desconocidos para el electorado cordobés, muy de escritorio. Falta política y territorio”, razonó un socio de Bullrich ayer.