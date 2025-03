La UCR-RC reitera pedido de armado federal de las listas

Por Gabriel Marclé

En un contexto de crisis de representación y debates internos sobre el futuro de la Unión Cívica Radical, el presidente del Comité Departamental de la UCR en Río Cuarto, Walter Perrone, destacó la necesidad de fortalecer la estructura partidaria en el interior de la provincia. El intendente de Coronel Baigorria reiteró el pedido de federalizar el armado de las listas y señaló que el sur tiene ex intendentes capacitados para ser candidatos.

“No puedo creer que el departamento Río Cuarto no tenga un legislador en las listas sábana de la provincia. Hay intendentes exitosos que deberían tener una oportunidad, pero siempre son los mismos cuatro o cinco nombres de la capital los que se imponen en la toma de decisiones”, dijo Perrone en declaraciones al programa Nada Fake de FM Radio Ciudad, refiriéndose a la situación de ex intendentes radicales como Fernando Gramaglia (Alcira Gigena), Fredi Decarlini (Berrotarán) y Miguel Melano (Las Vertientes), quienes finalizaron sus mandatos garantizando la continuidad del dominio UCR habiendo quedado fuera de los armados electorales del 2023.

De acuerdo a la situación de la dirigencia del centenario partido y sus oportunidades en el proceso electoral de este año, Perrone reconoció que el partido enfrenta desafíos por su bajo rendimiento en las encuestas: “Hoy el radicalismo no supera el 10% en ningún sondeo, operado o sin operar. Eso nos obliga a hacer una autocrítica y empezar a construir un proyecto creíble y adaptado a la realidad del país”. Fuerte definición que la UCR-RC utiliza como elemento para recuperar a las bases desde la necesidad de reflotar el sentido de pertenencia.

Según el dirigente radical, pese a los números, el panorama para el partido en las localidades del interior “es alentador” en un contexto nacional y provincial complejo. “Estamos recorriendo todos los circuitos, especialmente aquellos donde no somos gobierno, y vemos que hay un resurgimiento del radicalismo, con muchos jóvenes sumándose a la militancia”, expresó Perrone sobre las actividades que vinieron llevando adelante en localidades como Alpa Corral, Sampacho y Adelia María, territorios gobernados por el Partido Cordobés de Martín Llaryora.

En la previa de la Convención Radical en Buenos Aires y un eventual congreso provincial del partido, Perrone enfatizó la importancia de escuchar las bases y definir estrategias claras: “Debemos discutir si vamos con Milei, si seguimos solos o si reconstruimos Juntos por el Cambio. Pero lo primero es ordenar nuestro propio partido y fortalecer el radicalismo en todo el territorio”.

Finalmente, hizo un llamado a la renovación sin excluir a quienes han sido parte del partido por años: “No se trata de echar a nadie, sino de oxigenar el radicalismo y dar oportunidades a nuevas figuras. Si seguimos repitiendo los mismos errores, difícilmente salgamos de esta situación”. El debate sobre el futuro de la UCR sigue abierto y el interior de la provincia busca hacer oír su voz.

Ente Metropolitano

El intendente de Baigorria expresó su interés en fomentar una planificación regional que beneficie a toda la zona y recordó lo que inspiró la puesta en marcha del Ente Metropolitano con el que se empezó a trabajar desde abril del año pasado junto a los municipios del Gran Río Cuarto (GRC). Junto a la capital alterna, Las Higueras, Holmberg, Chucul y Las Vertientes, Baigorria llama a avanzar en una agenda planificada conjunta que se fijen en cuestiones como la seguridad, el transportey la higiene urbana.

“Me encantaría poder implementar el ente metropolitano aquí. Ya es momento de pensar regionalmente”, afirmó, destacando que esta iniciativa permitiría abordar de manera conjunta problemáticas comunes y potenciar el desarrollo de la región.

Ahora, ¿por qué el Ente Metropolitano todavía no se ha reunido en 2025? Desde que Guillermo De Rivas asumió como intendente, el espacio no avanzó en acciones concretas. “Uno entiende que su gestión recién arranca y que se ha cruzado con problemas como el de la inseguridad. Quizá todavía no sea la prioridad, pero tenemos el compromiso de que vamos a arrancar”, apuntó Perrone, sugiriendo que el Ente debe ser convocado por el jefe municipal de Río Cuarto.