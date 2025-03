Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







De Rivas marchó “sin especular”

Pasado el Día de la Memoria, el periodista dialogaba con el dirigente peronista respecto a la presencia del intendente Guillermo De Rivas entre las filas principales de la marcha en Río Cuarto.

Periodista: Vi que el intendente ha estado participando activamente de la marcha.

Dirigente: Es normal que los intendentes de Río Cuarto marchen. De (Juan Manuel) Llamosas para atrás, creo que han participado todos. Sería extraño que Guillermo (De Rivas) decida no marchar, porque es una persona muy comprometida con esta fecha.

P: Por ahí, el momento del país hace que algunos dirigentes duden si marchar o no.

D: Eso es lo bueno, que el intendente marchó sin especular. Eso de calcular el costo y beneficio hay que dejárselo a otros. Mire que a De Rivas le podría haber caído algún palo por el tema de la inseguridad, pero fue y marchó igualmente.

P: Lo de especular es porque esto puede caerle mal a los seguidores del presidente Javier Milei.

D: Eligieron sacar un video tratando de lavarle la cara a la Dictadura. No se puede estar de acuerdo con eso. Lo hablábamos con algunos compañeros en la marcha y decíamos que, si después de esa provocación el intendente no marchaba, no podemos pensar en que vaya a ser el próximo presidente del PJ local. Un dirigente tiene que entender de dónde viene y luchar por lo que defiende, más allá de si cae mal o bien entre los votantes.

Spaccesi en Río Cuarto

El periodista recibía el dato de su informante respecto a la llegada del legislador Agustín Spaccesi (Partido Libertario) a la ciudad y región.

Informante: Anote esto. El viernes viene a Río Cuarto el legislador Agustín Spaccesi, pero el jueves tiene gira por otras localidades.

Periodista: ¿Viene por algo en especial?

I: Parece que sus salidas al interior son cosa de hace tiempo, desde que asumió en la Unicameral. No se puede quedar quieto, mucho menos este año.

P: Entonces, ¿militancia pre electoral?

I: Seguro hay algo de eso. Me parece que están captando los heridos que va dejando el armado de La Libertad Avanza para ver si pueden armar lista propia. Vienen desde 2018 moviéndose y convocando gente, desde antes que Javier Milei fuera candidato. Hay gente que los sigue, que banca a Milei, pero no a Gabriel Bornoroni y esa gente. Ahí tiene algo para empezar.

P: Entiendo. Pero, pregunto, ¿el que tracciona no es el presidente? Mientras no reconozca al Partido Libertario como parte de las fuerzas del cielo, las chances son menos.

I: No hay dudas de que Milei es el único que moviliza solo. Pero la calle, el territorio, la militancia cara a cara y los kilómetros recorridos son importantísimos. Aparte, en Río Cuarto hay un concejal del Partido Libertario, no de La Libertad Avanza.

P: Volviendo a la agenda del legislador, ¿por dónde andará además de Río Cuarto?

I: Tengo entendido que andará por Sampacho y Ucacha el viernes. Después se va para el Imperio, donde tendrá actividad con el concejal Mario Lamberghini.