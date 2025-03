Un síntoma digno de análisis

J.C. Maraddón

Si algo ha tenido la irrupción de los géneros urbanos en el panorama musical de lo que va de esta década, es la permanente renovación de su staff de figuras, un fenómeno que evidencia la fortaleza de este género entre los más jóvenes, el segmento social desde donde proviene la mayoría de sus estrellas y de sus seguidores. Tal como ha acontecido con el rock y el pop en sus momentos de mayor gloria, una pujante camada de intérpretes va reemplazando a sus antecesores, en una imparable sucesión que no da respiro a quienes se ponen en la tarea de relevar esa dinámica.

Quizás lo que no aparece como tan evidente sea el modo en que los artistas emergentes aportan una renovación a lo que ya venía sonando, porque más bien lo que hacen es acoplarse a eso que está de moda y copiar tanto la entonación como los modales, para así ser rápidamente asimilados por el público como parte de la movida. Su intención es, en todo caso, explorar algunas de las variantes de ese estilo variopinto y profundizar en esa vertiente, dentro de la cual se posicionarán como una nueva opción que tenga el punch suficiente para seducir a los fanáticos.

El problema se plantea en el punto en que esa materia prima admita la posibilidad de estirarse como chicle de forma indefinida o termine rompiéndose en partes y dando origen a formatos divergentes que transiten cada uno por su lado su propia trayectoria y recluten adeptos para esa corriente en particular. Por el momento, lo que se advierte es la acentuación puesta en ciertos rasgos musicales que todos comparten, una característica que, de acelerarse, podría derivar en esa segmentación que antes se manifestaba en los rótulos de las etiquetas en las bateas de las disquerías y que hoy es ordenada según las listas de Spotify.

Por lo que se escucha, una de las tendencias que empieza a hacerse cada vez más radical es la de emplear letras explícitas en las canciones, algo que parecería estar reñido con la corrección política imperante, pero que sin duda despierta la simpatía del mercado juvenil. En una curva ascendente que arrancó con el rap, la cumbia villera y el reguetón, los versos guarangos son desde hace tiempo un recurso distintivo para esa categoría de cantantes, que se atreven a decir lo que muchos piensan pero que jamás se animarían a verbalizar.

A través de esa vía y en conjunto con otros méritos dignos de un párrafo aparte, la argentina Six Sex no sólo está elevándose como un nombre a tener en cuenta en el panorama local de la música urbana, sino que ya ha sido destacada por la prensa internacional, lo que la sitúa por encima de muchos de sus pares. Su más reciente EP, “X-Sex”, suma un featuring de Dillom en el tema “Tocame” que la instala como una más dentro de esa colorida paleta de insurgentes valores que han desplazado a la fauna rockera hacia un incómodo segundo plano.

De nombre real Francisca Cuello y nacida en Villa Tesei, Six Sex asienta sus creaciones sobre una base que superpone lo latino con los bpm de la electrónica, para elaborar un cóctel llamado “ravetón”, de gran pegada en la comunidad LGBT, pero que además ha logrado captar la atención de todas las audiencias sumergidas en la fiesta. Como pasó antes con algunos de sus colegas a los que no se les auguraba demasiada permanencia en el candelero, sobre ella también recaen las sospechas de un suceso fugaz, aunque más allá de eso su éxito no deja de ser un síntoma que reclama su correspondiente análisis.