Por Gabriel Marclé

Cuando el Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó “Ficha Limpia”, la política local citaba un caso en particular para mostrar el cambio que se producirá tras la puesta en marcha de esta iniciativa. Pablo Carrizo, el concejal que fue expulsado del Legislativo tras ser condenado por violencia de género, pudo presentarse nuevamente por un cargo electivo debido a que no había regulación que lo impidiera. Su caso fue paradigmático, incluso una inspiración para los sectores que insistieron luego con Ficha, especialmente por el grave delito que le adjudicaron.

Aunque el tiempo le pueda dar una nueva oportunidad de competir en las urnas, su figura quedó marcada y le valió una especie de exilio de la escena política. Desde el ostracismo, ya no camina el territorio como antes y su nuevo escenario es el de la calle online, donde empezó a refugiarse en otro tipo de plataforma, una página de noticias en redes sociales cuestionada por ser un cúmulo de fake news y publicaciones que juegan a favor de la agenda del ex concejal. Tras años de negarlo, Carrizo finalmente reconoció su autoría en esta particular cuenta.

Días atrás, en las stories de su cuenta de Instagram, el enfermero devenido en figura política celebró que Río Cuarto Noticias -al cual presentó como “nuestro noticiero”- había superado en seguidores a las de varios medios de comunicación tradicionales de la ciudad. Esto volvió a ocasionar que los ojos de la dirigencia vuelvan a posarse en él, no por el logro de los números, sino por ponerle rostro a una página que últimamente promovía campañas críticas contra el Gobierno local y otros espacios de la política tradicional, todo desde el anonimato.

Carrizo finalmente reconoció su involucramiento con este espacio, versión que era vox populi desde hace años, aunque el ex concejal lo negaba sistemáticamente. Pues el operar de Río Cuarto Noticias revelaba una intención proselitista mientras transitaba su carrera política, pero también habría sido parte de campañas de difamación contra su ex pareja, principal denunciante en la causa por violencia de género por la que Carrizo terminó condenado. De hecho, en los últimos días, esta página fue objeto de una medida judicial en la que se exigió la eliminación de contenido vinculado a la difusión de identidad de menores de edad supuestamente vinculados a hechos delictivos.

La gravedad involucramiento de Carrizo en espacios de redes sociales que pudieron servir a un hostigamiento o el grado de veracidad de la información vertida en la misma son parte de un análisis más profundo y que puede llegar incluso a instancias judiciales, pero en la superficie puede advertirse que se ha utilizado este medio para seguir siendo relevante en la discusión política de la ciudad, algo que se le ha dificultado desde que enfrentó a la Justicia. De hecho, ese fue su principal canal de acción tras la crisis de seguridad que afectó a la ciudad a comienzos de año, lanzando publicaciones contra el intendente Guillermo De Rivas.

Este reducto de redes ha servido para darle oxígeno a alguien que fue declarado muerto por gran parte de la comunidad política local, aun cuando logró que lo votaran más de 3.300 vecinos (4,5%) en las últimas municipales. Tanto fue así que a Carrizo se lo vio revoloteando entre sectores libertarios de la ciudad: fuentes allegadas a La Libertad Avanza revelaron que el dirigente desarrollista fue visto entre los presentes al acto de “Bertie” Benegas Lynch con Gabriel Bornoroni en el hotel La Urumpta.

Otro detalle tiene que ver con una especie de reconversión del ex concejal condenado, quien apareció en redes sociales con una cuenta nueva de Instagram, “pcarrizo2025”. Clara referencia a una posible reaparición del enfermero en la campaña electoral de las legislativas. ¿Esperará un llamado de los dirigidos por Javier Milei para sumarse a La Libertad Avanza? Aunque Carrizo supo negar afiliación con sectores libertarios, eso fue en el pasado. Incluso en ese entonces hablaba de las coincidencias entre su modelo -desarrollista- y el que representa a las ideas de la libertad, con guiños varios del enfermero a Milei.

Una vez más, las pruebas apuntan a un encuentro entre el ex rebelde marxista devenido en conservador desarrollista y los espacios de construcción mileista. ¿Necesitan a alguien que traccione para competir en Río Cuarto? Polémico, “cancelado” y con seguidores, características que pueden atraer al extra de votantes que necesita LLA en el sur. Sin embargo, con el consenso social alrededor de Ficha Limpia y la revelación de su autoría tras una página acusada de difundir fake news, la justicia y la credibilidad no juegan a su favor.