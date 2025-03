Por Víctor Ramés

Un joven maestro cordobés pintaba en Roma, 1909

En el año 1907 se le otorgó una beca de perfeccionamiento en Italia al artista riocuartense Emiliano Gómez Clara. Para acceder a esa apuesta del gobierno provincial a su talento, el riocuartense contaba como fiadores a maestros notables como Emilio Caraffa, Manuel Cardeñosa y Honorio Mossi. Gómez Clara sería luego un eslabón de la tradición pictórica local, maestro de los luego a su vez maestros cordobeses Antonio Pedone, Francisco Vidal, José Malanca, Miguel Ángel Budini, entre otros.

Con su beca asistió a la Real Academia de Bellas Artes de Roma y en 1909 dio muestras de sus logros al obtener el Primer Premio para Artistas Extranjeros en la Exposición Internacional de Roma. Y reafirmó sus créditos año siguiente: Medalla de Oro y Diploma de Honor en el certamen romano. En 1911 mandó su obra a un concurso organizado por el Patronato de Becados Argentinos en París, institución creada en 1909 y que dirigía Ernesto de la Cárcova.

El pintor Faustino Brughetti, tempranamente afincado en La Plata, compartía aquellos años de becario en Italia con varios otros artistas rioplatenses y tuvo amistad con Gómez Clara. Brughetti, que era vecino del pintor cordobés en una villa de Roma, cuenta que, en enero de 1909, vivió su primera noche de intensa nevada: “Nunca hasta ese momento me había brindado la ocasión de admirar en Roma los efectos de nieve. Por consiguiente, a falta de modelo (pues no vino Amalia) me fui a pintar sobre la terraza del estudio de mi amigo el pintor cordobés Emiliano Gómez Clara, sito al lado del mío. Este amigo había salido de paseo por los alrededores de plaza del Popolo y por el Pincio. Cuando volvió se encontró con mi trabajo terminado. Le agradó sobremanera y (…) me felicitó muy calurosamente”. La cita es provista por la investigadora Giulia Murace en su trabajo sobre artistas uruguayos y argentinos que estudiaban en Roma entre 1890 y 1914.

Para una segunda mirada de Gómez Clara residiendo y pintando en Italia, contamos con la breve anécdota provista por Emilio Pettoruti, referida a 1915, en que conoció al riocuartense en Roma. Pettoruti la contó en su autobiografía Un pintor ante el espejo.

“Entre las primeras personas que vi en Roma se cuenta el pintor cordobés Emiiano Gómez Clara. Vivía a un paso de la Piazza del Popolo, en un taller construido sobre un techo, al que hizo agregar a sus expensas, en el otro extremo de la terraza, una piecita que le servía de cuarto oscuro –relata Pettoruti, y agrega-: para ganarse la vida se dedicaba a hacer fotografías, mas no le reportaba el oficio y la existencia se le hacía difícil; era muy sentimental y lloraba por cualquier cosa”. Emiliano invitó a su paisano Emilio a secundarlo en una incursión fotográfica nocturna en las cercanías del Templo de Vesta. Gómez Clara le cedió la cámara a Pettoruti, quien se entretuvo fascinado en la tarea por su cuenta, hasta que al volver junto a Gómez Clara advirtió que mucha gente había rodeado al cordobés “y que esta gente blandía los puños gritando amenazas. Fui a su auxilio con mi maquinita en la mano; gran imprudencia, porque la multitud se volvió contra mí enfurecida”. La causa del tumulto era que los habían tomado por espías extranjeros y –relata Pettoruti- “nos hubieran linchado a los dos si la providencia no hubiera acudido en nuestro socorro vistiendo el traje de dos carabineros”. Detenidos ambos, se salvaron de la turba y, aun aclaradas las cosas, debieron salir de la comisaría por una puerta trasera.

Al año siguiente, ya Emiliano se hallaba de regreso en Córdoba. El maestro Emilio Caraffa acababa de jubilarse como director de la escuela fundada por él en 1896, y a su excelente alumno le vino de perlas ser nombrado director de la Academia de Bellas Artes de Córdoba, cargo que ejerció hasta el año de su muerte. Gómez Clara introdujo en la enseñanza el desnudo con modelo vivo, práctica que creó escándalo y horror ante la desnudez, lo considerado impúdico, lo obsceno. Pero el director no torció el brazo en una lucha que duró seis años, hasta 1922, en que se introdujo en la enseñanza el desnudo con modelo vivo.

La revista Caras y Caretas visitaba por medio de un corresponsal a Emiliano Gómez Clara en su taller de Roma en 1909, y publicaba la nota “Un artista cordobés en Italia”. Allí se lee:

“Los cordobeses que cuentan en la política con hombres culminantes, tienen también en las artes hombres inteligentes. Entre los artistas argentinos que estudian en Europa, un joven de Córdoba, el señor Emiliano Gómez Clara, está mereciendo elogios de la crítica italiana. Ha expuesto ya muchos trabajos de mérito, pero el que tiene casi concluido es el titulado «Corrientes Humanas». En la «Rivista di Roma», el reputado crítico de arte Alfonso Mongiardini ha publicado un artículo ensalzando esta obra de Gómez Clara. «Corrientes Humanas» es-

un cuadro simbólico. Una corriente de hombres desnudos, sorprendida entre el cielo y la tierra, trata de surgir hacia la luz del sol, pero el vértigo de la existencia los envuelve en un torrente fangoso que los lleva al abismo.

Otro bello cuadro de Gómez Clara es «Agonía». En una mísera habitación un viejo agoniza. Mientras los parientes lloran, un niño, nieto del moribundo, viene en puntas de pie para robar, sin que lo vean, un terrón de azúcar.”

Una de las fotografías muestra a Gómez Clara trabajando en un boceto de su famoso cuadro perdido “Corrientes Humanas”, que se exhibiría en París al año siguiente. Al ser mostrada esa obra en Córdoba, en 1910, habría desencadenado rechazos de índole religiosa y fue censurada. La historia la perdió de vista tiempo después.

El floruit de Gómez Clara se cerró en 1931, el año de su muerte a la edad de 51.