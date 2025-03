Por Julieta Fernández

Con los votos del oficialismo y del bloque La Fuerza del Imperio del Sur, se ratificó el Acuerdo Federal 2025 firmado entre el gobierno provincial y los municipios y comunas de la provincia (a raíz de la Ley Provincial N°11.017). Dicho acuerdo apuntaría a “establecer lineamientos de cooperación entre las administraciones locales y el gobierno provincial” pero no fue acompañado por la totalidad del cuerpo legislativo debido al ítem que implicaría una toma de deuda de aproximadamente $4 mil millones.

“La ciudad le debe a la Provincia un adelanto que tomó el año pasado de $2 mil millones y otra suma similar que tiene que ver con lo que adeuda el Municipio (particularmente el Ente Municipal de Obras Sanitas) a EPEC desde el 2021 al 2024. Se devolvería en 120 cuotas, es decir, se pagaría durante 10 años y va a afectar a la actual administración y a las dos gestiones posteriores”, consideró el concejal Pablo Benítez de Primero Río Cuarto en diálogo con Alfil.

El jefe de la primera minoría, Gabriel Abrile, aseguró que su bancada estaba dispuesta a acompañar el convenio firmado por distintos intendentes del interior provincial pero no acuerdan con el convenio específico de la toma de deuda a 10 años. “Siempre se dijo que había prolijidad y superávit en la gestión, entonces ¿por qué no se pagó la deuda de esos años? El convenio es beneficioso pero no nos parece adecuado que no haya llegado el convenio específico de la toma de deuda al Concejo. De lo contrario, hubiésemos acompañado el convenio marco”, señaló el concejal radical en su intervención.

El edil Augusto Lago, presidente de la Comisión de Economía, había planteado que este convenio apunta a saldar las deudas que tienen algunos municipios con organismos provinciales “sin dejar de lado la obra pública”. Destacó el fortalecimiento del fondo permanente para llevar a cabo tareas como el mantenimiento de la red vial, obras de cordón cuneta, entre otros. Y resaltó que, actualmente, el gobierno provincial “puso su obra más grande en nuestra ciudad” en alusión a la Circunvalación de Río Cuarto.

Por su parte, Benítez reforzó el por qué del rechazo de parte del bloque radical-juecista y aseguró que “el relato del secretario de Economía, sobre el tema del superávit, se cae con este proyecto. También se cae el relato de la autonomía, que se utilizó en su momento para justificar el ‘impuestazo’. Seguimos trasladando millones de pesos para el futuro. Deberíamos manejarnos con recursos propios y no seguir sacando fiado. Se cae también otro discurso del gobierno que había dicho que la recaudación había aumentado. Son datos oficiales que ha dado el propio gobierno. No debiera llamarles la atención que no votemos a favor, simplemente tenemos otra mirada”, dijo el edil. Esta intervención fue una respuesta a los dichos del jefe de bloque de Hacemos Unidos, Leandro Carpintero, quien se mostró sorprendido por el voto de Primero Río Cuarto, “ya que este es un convenio que el gobierno provincial acordó con intendentes de todos los partidos”.

Carpintero remató su discurso con una fuerte defensa al gobierno provincial: “No le preguntamos a los municipios de qué color son sus gobernantes a la hora de abordar una necesidad financiera” y destacó la “cooperación y reciprocidad” a la que apunta el acuerdo. “Cuando se hizo un acuerdo en 2021, fue para consolidar y financiar deuda que venía de años anteriores. Es algo que ocurre con todos los gobiernos. En julio de 2015, el intendente Jure emitió bonos por $60 millones. Hizo un acuerdo para empezar a pagarlo al año y cierta cantidad de cuotas después. No pagó ninguna cuota cuando gobernaba y debió pagarlo otro intendente”, enfatizó el concejal peronista. No obstante, remarcó que “no se trata de una crítica a esa toma de deuda porque en su momento habrá existido la necesidad de usarlo. Lo que critico es la distinta vara que se usa según quien gobierne”, lanzó el jefe del bloque oficialista.

Finalmente, el bloque nazarista acompañó la iniciativa debido a que implica “subsanar la situación del EMOS y sostener obras trascendentales para la ciudad”. “Pero esto debe llamar a la reflexión para mejorar el sistema del ente que utiliza energía eléctrica para la planta de tratamiento de efluentes y pensar en el uso de sistemas alternativos. Son costos altísimos que se podrían mitigar”, consideró el jefe del bloque, Franco Miranda.