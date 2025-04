Por Francisco Lopez Giorcelli

En el 93° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se llevó a cabo este viernes en Luis (UNSL), se eligieron a las nuevas autoridades del cuerpo y aprobaron dos declaraciones que abordan la cuestión Malvinas y la difícil situación presupuestaria universitaria actual.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis y anfitrión del encuentro, Víctor Moriñigo, finalizó su mandato al frente del CIN y agradeció el acompañamiento durante el complejo período de trabajo transitado. “Hoy vinimos a rendir cuentas de un año muy particular, a definir la hoja de ruta del futuro y a renovar el compromiso del sostenimiento de la universidad pública argentina”, subrayó.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, acompañó a las autoridades universitarias en la apertura del evento y apoyó la lucha presupuestaria del CIN. “No concebimos que el sector público y el académico trabajen en forma aislada”, enfatizó.

La jornada de trabajo concluyó con la elección de nuevas autoridades para el período 2025-2026. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, fue elegido por sus pares como el nuevo presidente y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, como vicepresidente.

“Es necesario trabajar para transformar la universidad porque será la manera de defenderla”, dijo Bartolacci. Mientras que Alpa sostuvo: “Tendremos que proyectar, y rápidamente, un nuevo modelo de ley que nos permita financiar nuestras universidades y, en el camino, repensarnos. Iniciamos el trayecto hacia la segunda reforma universitaria”.

En ese sentido, el plenario aprobó dos declaraciones que abordan la cuestión Malvinas y la coyuntura presupuestaria universitaria actual. En este último documento, se menciona la constitución de una comisión ad hoc del CIN con el objetivo de elaborar un proyecto de ley de financiamiento universitario para ser presentado ante el Congreso de la Nación, ámbito con competencia en materia presupuestaria.

“Cuando el presupuesto lo resuelve el Congreso Nacional, independientemente de la valoración que se hiciera de su impacto, hay transparencia y previsibilidad y, por lo tanto, es posible planificar las acciones y el desarrollo de nuestras instituciones. Cuando se prorroga hay incertidumbre y discrecionalidad que obtura la planificación”, dijeron desde el organismo.

Los datos son claros, a la pérdida acumulada a lo largo del 2024, se suma que lo transferido en los primeros tres meses del año es menor en términos nominales que lo recibido en cada uno de los últimos meses del año pasado.

“Desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento. La situación es crítica y no hay respuesta. Solo dilación e indiferencia” subrayan.

En materia salarial, el escenario es más sombrío y dramático. “El desfasaje producido entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es más del 80 por ciento, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza” enfatizaron con preocupación las y los rectores universitarios.

Finalmente desde el Consejo denunciaron que “la situación del sistema científico es aún más grave y será terminal si no se toman medidas que reviertan la desinversión y el ajuste. No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias. No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico”

“No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse. Hay que advertirlo con la gravedad que implica. Lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse” enfatizaron enérgicamente.

Finalmente, las designaciones del plenario incluyeron a las autoridades del Comité Ejecutivo. Las y los rectoras y rectores de las universidades nacionales de Río Cuarto, Tucumán, Córdoba, Río Negro, Jauretche, Luján, Comechingones, Sur, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, San Martín, San Antonio de Areco y Pedagógica fueron las personas designadas por el plenario. En ese marco, el rector de la UNC, Jhon Boretto, continuará presidiendo la comisión de Posgrado.

Por otra parte, el CIN rubricó sendos convenios marcos que proyectan el trabajo con la Red de Encuentro Ciudadano para la Calidad Democrática (Red SerFiscal) y con la asociación Argentinos por la Educación. Además, se presentó la iniciativa de la Semana Nacional de la Ciencia, impulsada por el CIN, que se llevará a cabo entre el 7 y el 12 de abril en las instituciones universitarias públicas de todo el país, incluyendo la UNC.