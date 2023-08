Por Federico Jelic

14 minutos tardó el delantero Pablo Vegetti en meter su primer gol en su nuevo club, Vasco Da Gama de Brasil. Los goles que garantizaron el puesto 13 de la liga Profesional a Belgrano emigraron rumbo a Brasil, con la misma efectividad pero sobre todas las cuestiones, dejando un vacío y una vacante casi irremplazable en la estructura de Belgrano. ¿Y ahora? A la pelota la tienen los dirigentes del “Pirata”, que no pudieron retener al ídolo y máximo protagonista del ascenso y que ahora deben afrontar una cruzada para que no se resiente la campaña.

Y eso no es tarea fácil ¿Quién puede asegurar los 13 tantos que metió Vegetti en la primera mitad del torneo? Había un acuerdo verbal de que emigre en diciembre pero las gestiones se aceleraron y el atacante decidió (y actuó) para no dejar pasar la oportunidad. Ahora los de Alberdi perdieron dos piezas claves (si contamos la salida de Bruno Zapelli a Atlético Paranaense) que deberán suplir aunque como positivo, dejaron recursos por más de 5 millones de dólares para el operativo seducción. De todas formas, para no perder la imagen política, tiempo y opciones no es precisamente lo que abundan en estas instancias, donde hasta el propio DT Guillermo Farré figura en estado de shock.

A buscar goles

Con la partida de Vegetti se va un símbolo, un ídolo de la hinchada, el hombre casi franquicia de este proceso del presidente Luis Artime, a pesar de que fue reclutado por la gestión anterior en Belgrano, comandada por Jorge Franceschi. De todas maneras, luego de algunas rispideces resueltas, el delantero se identificó con los colores como pocos. A fuerza de gritos en la red, la hinchada lo adoptó, fue figura en la obtención del primer título a modo de campeonato en AFA (sin contar el Regional ’86) y en Primera División no desentonó. Se convirtió en emblema, de hecho hasta mostró involucramiento en varias causas sociales y en campañas del club para convertirse en la cara principal. Hasta brindó apoyo explícito con Soledad Laciar, madre de Blas Correas, el joven asesinado por la policía en el célebre caso de “Gatillo Fácil” Que tanto espacio ocupó en la agenda mediática.

Así y todo, un día se fue. Parecía imposible que llegara ese día pero con 34 años y no mucho más horizonte en Alberdi, aceleró de manera intempestiva las gestiones ya armó el bolso para irse a Vasco da Gama. Había una especia de acuerdo para que se activará la cláusula de rescisión en diciembre pero por presión del propio Vegetti, la operación se concretó en tiempo y forma. Claro, los 450 mil dólares ofertados al principio no convencieron pero al final, el arreglo fue por 1.100.000 dólares. Pronto a cumplir 35 años, difícil es que llueven las ofertas y en este caso, decidió no dejarla pasar. Pero para eso presionó fuerte y ahora la presión, valga la redundancia, es para la dirigencia. Ah por cierto, en esta negociación, tantas eran las ganas de Vegetti de irse que desoyó a su representante José Scozzari y se aferró a un ex compañero de vestuario, también en Belgrano, como Hernán Bernardello, para emigrar a Brasil. La calentura de los directivos con Bernardello, por su carácter de ex empleado de la institución, es fuerte…

Por cierto, ¿Qué harán ahora Artime y compañía? Recursos hay: con las ventas de Zapelli (4 millones de dólares la mitad del pase) y Vegetti, hay 5.100.000 para invertir. Y de hecho ya llegaron las primeras voluntades, con apuestas fuertes: el chileno Matías Marín, el extremo Lautaro Pastrán y pronto se anunciará a Lucas Passerini. Todos de la liga Chilena (más de dos millones de dólares costaron ambos arribos).

El asunto es que no hay margen para una equivocación. Belgrano no está salvado del descenso, más allá de la cosecha lograda en la primera mitad del certamen que le representó mucho aire. Figura a 11 puntos del descenso y sumó apenas 2 unidades de los últimos 18 en disputa, diagnóstico que Farré deberá resolver pronto, con el agravante de que ya no tiene ni a Zapelli ni a Vegetti.

Artime sabe que hay un riesgo y por eso no escatimó en inversiones. Gran parte de su aprobación como conducción está basada en lo deportivo, acompañado de algunas obras que también suman, aunque todo tambalea si Belgrano pierde la categoría. Por cierto, ¿Se viene otra remodelación en la nueva platea Súper celeste? Algunos socios que abonaron 400 mil pesos para asegurarse el asiento por dos temporadas presentaron quejas de que no tiene la mejor visión periférica…

Por lo pronto, no hay tiempo de estudios ni de proyectos, Artime no descansa en la búsqueda de algún goleador que garantice goles y por ende, la permanencia en Primera. El hincha puede perdonar una obra sin la mejor terminación o con algún defecto, pero un descenso es indigerible, sobre todo con los primos de barrio Jardín que siguen siendo protagonistas y no ceden en su lucha por ingresar a la Copa Libertadores. En lo político, el revés sería insoluble.