Por Gabriel Marclé

“La Libertad avanza en el sur”, la frase emitida como juego de palabras por un dirigente durante la última reunión partidaria del frente que busca instalar las ideas libertarias en una región clave para sus pretensiones electorales. En Laboulaye, bastión del departamento Roque Sáenz Peña, la coordinadora de La Libertad Avanza en Río Cuarto, Laura Soldano, viajó con la motosierra para reunir a los libertarios, como ya lo había hecho días atrás en la capital alterna.

En esta oportunidad, empoderó a Maximiliano Camusso como referente local, en la misma ciudad donde en 2023 los libertarios estuvieron cerca de llegar al gobierno con él como candidato. Camusso se incorporó recientemente de forma oficial a las filas del espacio que lidera a nivel nacional el presidente Javier Milei. “Es un colaborador activo en el trabajo territorial de la ciudad”, indicaron desde LLA, remarcando que el liderazgo regional sigue en manos de Laura Soldano, elegida por Gabriel Bornoroni para comandar la estrategia en el sur.

“Estamos sembrando una nueva forma de hacer política: cercana, comprometida con la verdad, la justicia y el trabajo. Laboulaye fue un paso más en ese camino. Vamos a pintar el sur de Córdoba de violeta, conectando con todos los leones del sur, uniendo a cada referente para avanzar juntos en un mismo plan de acción”, expresó Soldano, en la que fue su primera parada fuera de Río Cuarto. Se espera que en las próximas semanas visite otros distritos.

La construcción territorial cobra relevancia de cara a las elecciones legislativas, donde los libertarios aspiran a reunir los números necesarios para ratificar el respaldo a la gestión nacional, como anticipan algunas encuestas. El avance impulsado por Bornoroni en el sur apunta a disputar el dominio de casi tres décadas del cordobesismo y reunir fuerzas para enfrentar al aparato de Martín Llaryora sin ayuda externa, una tarea considerada casi imposible.

Sin embargo, el puntapié regional en Laboulaye también tuvo otro objetivo: presionar al radicalismo que gobierna la ciudad desde hace años. Esto puede tener dos motivaciones. Primero, presentarse como la opción disruptiva que sedujo a los votantes en las municipales de 2023, alcanzando el segundo lugar. Segundo, sentar las bases para una posible alianza con los llamados “radicales peluca”, una estrategia que podrían activar si los mileístas puros no logran la tracción esperada.

El encuentro del jueves pasado incluyó diversas actividades con representantes sociales, empresarios y dirigentes locales. Uno de los momentos más destacados de la gira fue la reunión entre Soldano y Camusso con los padres de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años cuya desaparición y posterior asesinato en julio de 2023 conmovieron al país. Aunque el crimen fue resuelto tras la confesión de su mejor amigo, de 14 años, el hecho dejó cicatrices profundas que todavía interpelan al Gobierno provincial.

Cabe recordar que la Provincia fue condenada judicialmente a pagar un resarcimiento millonario a la familia Sperani, al ser considerada responsable civil por ser propietaria del establecimiento educativo al que asistían tanto la víctima como su agresor, escenario del crimen. El acercamiento libertario a esta causa puede leerse como una avanzada contra la gestión de Llaryora, en un gesto que bordea la utilización política de una tragedia en pleno año electoral.

Durante la jornada también se realizó un encuentro con empresarios locales, entre ellos Federico Costa, el concejal Matías Trobato y referentes del sector comercial y productivo de la región. “Se abordaron temas como la falta de una cultura de trabajo sólida, el rol de la educación en la formación ciudadana y la necesidad de generar oportunidades laborales reales para los jóvenes”, señalaron los asistentes.

La actividad contó con la participación de coordinadores, referentes y vecinos que buscan consolidar su presencia en la región y fortalecer la organización territorial, posicionándose como el primer espacio claramente activo en la campaña, a pesar de que octubre aún parece lejano.

Los libertarios necesitan crecer como movimiento para no depender exclusivamente de la decisión de Milei sobre su participación directa en la campaña cordobesa. De hecho, desde el entorno llaryorista y radical en el sur aseguran que el presidente no pondrá un pie en la provincia. “Todavía no tienen los números necesarios para que Milei se la juegue”, señaló un dirigente consultado por Alfil.