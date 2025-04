Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Son masoquistas”

El periodista dialogaba con el dirigente peronista de la ciudad sobre los últimos dichos del presidente Javier Milei respecto a los productores rurales y la vuelta de las retenciones.

Dirigente: No puedo creer que, aun en su mejor momento, el presidente termina cometiendo un acto tan bruto contra el campo.

Periodista: Justo estaba leyendo el comunicado de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

D: Lo vi. Tengo algunas cosas para decir de eso. Primero, que recién el miércoles largaron eso. Después, que deberían haber sido más contundentes. Pero no, arrancaron alabando la salida del cepo y después hicieron una escuetísima crítica a los dichos. Recuerdo cuando pasó lo de Ingresos Brutos, el comunicado contra el Gobierno provincial fue bastante más extenso y con dichos más fuertes. Doble vara.

P: ¿Los nota tibios?

D: Ni hablar. Los productores lo critican, pero siguen teniendo esperanza en que les van a sacar las retenciones. A mí no me sonó eso cuando lo escuché a Milei. Es más, me dio la sensación de que no las van a sacar nunca. Por eso, no me explico cómo siguen apoyando tan fuerte este proceso.

P: No sé si todos, pero la gran mayoría del sector votó a este presidente…

D: Se sabe, pero si a esto lo hiciera uno de los nuestros, se sublevan. ¿Se acuerda cuando cortaban las calles con tractores? ¿O cuando derrochaban litros de leche en pleno reclamo por la 125? Creo que están embobados con el presidente. Le perdonan todo. Es eso o son masoquistas.

P: Como dice usted, tienen la esperanza de que van a sacar las retenciones y todo va a mejorar.

D: Mientras tanto, los maltratan. Se quejaban de Cristina (Fernández de Kirchner) y no sé si Milei es peor.

P: Para ellos, no es peor.

D: Porque no es peronista. Ojalá pase lo que ellos piensan, porque si no va a ser terrible para el campo.







Más circunvalación

El informante se dirigía al periodista con información respecto a una nueva etapa en la obra de Circunvalación.

Informante: Escuche esto…avanza muy rápido la Circunvalación y parece que en mayo se adjudican dos tramos nuevos. Casi 5 kilómetros más.

Periodista: Si es así como dice, claramente hay prioridad para que la obra salga en cuanto antes.

I: No quedan dudas. Esta vez se trata de dos sectores donde hay un tráfico pesado. Así que, una vez terminada esa parte, seguro se va a notar la mejora y ya no van a entrar tanto camión al tráfico de la ciudad. Se descongestiona todo. Y hay más…

P: ¿Qué más?

I: Como avanza mucho por la ruta A-005, en algún momento se van a topar con el Puente Islas Malvinas, así que seguramente tengan que hacer otro puente paralelo. Se agranda la ciudad de los puentes (risas).

P: ¿Cuánto lleva de ejecución la obra?

I: El primer tramo ya tiene un setenta y pico de la obra lista. Después queda que empiece esta nueva etapa, que va a costar unos 50 millones de pesos.

P: ¿Llegan antes de octubre?

I: Yo creo que la primera parte de la obra, seguramente. El plan debe ser que se muestre el mayor avance posible en cuanto antes. Como dice usted, antes de las elecciones de octubre. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas... puede haber demoras, cambios en la economía, mil cosas.

P: “La obra más importante del país”, dijo el gobernador (Martín Llaryora)

I: Me parece que es genuina esa frase. Cuando nadie está invirtiendo en obra pública, semejante trabajo como el de la Circunvalación no pasará desapercibido.







Paro en medio de las elecciones

La periodista dialogaba con el informante universitario sobre el cronograma electoral de esta semana en la que se elegirán consejeros directivos y superiores en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Periodista: ¿Sabe si se ve afectado de alguna forma el cronograma electoral en la Uni? Del 22 al 24 se vota y el 23 hay paro.

Informante: No se verá modificado. Quien quiera ir a votar el 23, lo puede hacer tranquilamente. Es muy probable que haya poco movimiento ese día.

P: Se va a juntar mucha gente el 23…

I: Es muy probable. Recuerde que los estudiantes pueden votar 22, 23 y 24. Docentes pueden hacerlo el 23 y 24 y los no docentes solo votan el 24. Por otro lado, será la primera vez que los graduados puedan votar fuera del campus universitario en el centro de la ciudad. Ahí no creo que influya mucho lo del paro en cuanto a la participación. Ellos pueden votar el 23 y 24.

P: Bien, gracias por el dato. ¿Y cómo vio esta campaña en general?

I: Como en todo, hay propuestas muy interesantes pero me hubiese gustado ver más debate y más referencias al contexto que atraviesa hoy el sistema universitario nacional. Da la impresión de que, en varios discursos, no se le dio tanto peso a eso. Igual, esto tiene mucho sentido en la era que estamos transitando: la palabra política está tan mal vista por algunos sectores que… ¡hasta quienes hacen política la evitan! Uno supone que éste va a ser un año más que complejo y que inevitablemente el Consejo Superior se va a mover bastante con esos temas. Tarde o temprano, a todos les tocará pronunciarse…

La pelota a la Muni

El informante opositor llegaba a la periodista con un comentario luego de la suspensión de las clases en el colegio Juan Bautista Dichiara a partir de la caída de un pedazo de revoque.

Informante opositor: Vengo a hablarle un poquito del tema de las escuelas, que estuvo bastante en agenda la semana pasada. ¿Notó una ironía? La caída del pedazo de revoque sobre una alumna fue en la misma semana que el gobernador vino a Río Cuarto y anunció el refuerzo del FODEMEEP. Igual, el hecho no había trascendido mucho en ese entonces.

P: Sí. Estuvieron un par de días sin clases presenciales hasta el martes pasado, que fue la inspectora general. Sin dudas el tema llegó a la Provincia, más allá de que el reclamo fuerte ha sido al Municipio.

I O: A eso iba. Uno ve que el reclamo fuerte está siendo a la Muni y se entiende porque son ellos quienes ejecutan los fondos que vienen del FODEMEEP. Y ahí está el tema. Es otro aspecto que sin dudas implica una responsabilidad y compromiso grande para la gestión De Rivas. Hasta antes de diciembre del 2023, era la Provincia la que debía responder enteramente por eso. También se ve con el tema de la prevención en Seguridad con la Guardia Urbana Local. En ambos casos, la Muni ahora tiene un papel importante y, así como los laureles son más grandes cuando las cosas salen bien… los golpes son más duros cuando las cosas salen mal.

P: Nunca creí escucharlo tan empático con el gobierno municipal (risas).

I O: No estoy diciendo que no se tienen que hacer cargo, ¿eh? Lejos de eso. Solo pongo el énfasis en que los municipios quedan más expuestos cuando pasan este tipo de situaciones y no tengo dudas de que algunos peronistas deben extrañar algunas cositas de la era “pre-Llaryora” (risas).