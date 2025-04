Notas dispersas sobre la actualidad

Por Javier Boher

Algunas veces no tengo tema y me angustia pasar horas buscando y escarbando para ver qué puedo aprovechar para escribir un par de palabras para armar una nota. No tengo ningún tema en particular, sino muchas observaciones desconectadas que no llegan a construir material para ser desarrolladas en extenso. Vamos de a poco.

Papa Francisco

El país sigue revolucionado por el fallecimiento del líder espiritual de la iglesia católica. Aunque sea la religión mayoritaria en Argentina, la reforma constitucional de 1994 eliminó la obligatoriedad de que el presidente de la nación profese el culto católico apostólico romano, por lo que no hay una obligación de ese tipo para el gobierno. Simbólicamente es importante, ya que Bergoglio fue un actor político muy relevante para los últimos años del país, por lo que ningún presidente argentino debería desconocer esa situación para dar la nota con una inasistencia o una llegada tarde (con algo de ruido en el mar de la desinformación que suelen ser las redes sociales).

Yo todavía me acuerdo de cuando Benedicto XVI asumió su papado. Se hablaba de que una serie de cartas enviadas por Horacio Verbitsky a los cardenales había trabado el ascenso de Bergoglio y facilitado la elección de Ratzinger, una conjetura que le da demasiada entidad a un personaje que solo existía en este país. En aquel momento fue noticia que Néstor Kirchner no le besó el anillo al flamante Papa, lo que por entonces me pareció bien. Aunque en ese tiempo era más de izquierda que liberal, la lógica es la misma que debería prevalecer hoy: un jefe de un Estado democrático y soberano no debería someterse al líder de una monarquía absoluta teocrática bajo ningún concepto.

Por esas cosas de la vida el progresismo terminó colgado de la sotana de un cura, mientras “la derecha” extraña la secularización roquista y la construcción del poder civil del Estado frente al poder religioso de la iglesia.

Militares en la frontera norte

Es increíble que se siga debatiendo el rol de las fuerzas armadas para custodiar las fronteras nacionales, a partir del proyecto para que patrullen la frontera con Bolivia. El vecino país está al borde de una grave crisis social y económica que empuja a muchos hacía Argentina. No se trata de evitar el ingreso de gente que quiera trabajar, sino de controlar el flujo de personas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que también ponen en riesgo la soberanía nacional. Las drogas, la trata de personas, el contrabando, todas son actividades que enriquecen a un puñado de personas sin escrúpulos y afectan la vida y la dignidad de miles de otras.

Oscar Oszlak escribió un libro muy reconocido sobre el surgimiento del Estado argentino, donde menciona las características que se deben cumplir para la condición de “estatidad”. Más allá de las definiciones formales, el Estado debe ejercer el poder a través de la violencia física legítima; debe ser reconocido por otros países (una respuesta a esa capacidad de imponer un orden); debe poder administrar el territorio y debe asegurar la reproducción del orden a través de una identidad común.

El hippismo nuestroamericano entregó zonas periféricas del país a la influencia externa, dejando desprotegidas a las poblaciones que allí residen, renunciando el Estado a cumplir con esas características que lo hacen Estado. Patrullar la frontera norte con las Fuerzas Armadas sólo puede ser polémico para gente que no puede entender que el mundo cambió en este casi medio siglo del golpe y que cree que las provincias periféricas tienen más en común con los países vecinos que con el puerto, condición suficiente para dejarlas ir. Para ese progresismo berreta achicar el Estado (nacional) es agrandar la nación (porteña).

Radicales y peronistas

La foto de Axel Kicillof y Federico Storani marca algo que hace rato venimos diciendo por acá: la alianza natural contra Milei es la del radicalismo y el kirchnerismo, que tiene cada vez menos de peronismo y más de Frepaso. La alianza que quiere volver a ser La Alianza, un estatismo bueno y republicano que no puede ser mejor que las partes que la integran.

Esto no es 1999 y la corrupción no está en “la derecha”, sino en el progresismo; el fracaso económico no está en el mercado, sino en un Estado que ningún color político pudo hacer funcionar. El cambio de tiempo marca que esos dos viejos de la foto se siguen creyendo los jóvenes de la Coordinadora radical o de La Cámpora kirchnerista. Son padres y abuelos que ven que los amigos de sus hijos y nietos prefieren votar al energúmeno gritón que dice que todos ellos son unos garcas. No digo que los hijos y nietos estén en la misma porque seguro la casta ya los cobijó en algún tibio cargo estatal.

Siempre pasan cosas, pero parece que nunca salimos del mismo lugar: seguimos pendiente de lo que pasa con curas, militares y los dos grandes partidos tradicionales. Quizás algún día tengamos algo de suerte y podamos escaparnos de esas discusiones que nos dejan clavados en pleno siglo XX.