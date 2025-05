Otra vez el problema Milei

Por Javier Boher

Otra vez un fin de semana largo con muchas cosas que se van juntando y que merecen aunque sea un par de líneas.

Milei y el periodismo

El enfrentamiento entre Milei y la prensa volvió al centro de la escena, como si algo de eso fuese novedoso en este país poco afecto a la disidencia y muy propenso al acoso y patoterismo de mayorías ocasionales.

Periodistas de renombre preocupados por los ataques al sector se paran de un lado, mientras que streamers e influencers libertarios se paran del otro, todos ellos discutiendo el rol de los medios y los periodistas.

Los medios tradicionales van languideciendo, tratando de sobrevivir en un entorno cada vez más despolitizado, donde las certezas superan a las dudas y los políticos deben tratar de sobresalir por entre medio de las decenas de videos de Instagram o TikTok que ve una persona cualquiera a lo largo del día. La inmensa mayoría prefiere consumir chistes, gente con poca ropa o datos curiosos de dudosa veracidad antes que información real sobre la política. En ese contexto es donde los libertarios han sabido arrebatarle la posta a toda una generación de políticos y votantes que es demasiado solemne para comentar las cosas. La gente no es ilustrada y no puede sobreanalizar las cosas: se siente atraída o alejada a partir de lo identificada que se sienta con lo que ve. Así es como murió la corrección política, que algunos confundieron con madurez democrática según su paladar cancelatorio.

No se pueden tomar en serio estos llantos de parte de gente que supo apoyar gobiernos que se pusieron abiertamente en contra del periodismo o que tuvieron muchos casos de violencia desde el Estado contra ciudadanos, cuando todavía no ha pasado nada de igual magnitud durante este gobierno.

Parece increíble que haya que aclararlo, pero el hecho de que el gobierno salga a defenderse de lo que dicen los medios no constituye un ataque a la libertad de expresión como sí lo constituyen la autocensura por miedo a perder la pauta o el despido de periodistas por pensar diferente al gobierno, cosas que hemos visto durante años a nivel nacional y en la provincia.

Siempre hay que mantenerse alerta y vigilantes, lo que no quiere decir que cualquier cosa que diga o haga el gobierno lo convierte automáticamente en una dictadura. El mundo cambia y, paradójicamente, los medios van volviendo a su origen, vendiendo puntos de vista y opiniones sobre lo que pasa en el mundo. Aunque podamos creer que hay una verdad objetiva, es iluso pensar que la misma pueda salir del consenso o el promedio de las visiones periodísticas.

JxC vs libertarios

Otro de los temas que siguió dando vueltas fue el de la relación entre los restos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, con una observación pertinente del diputado Fernando Iglesias. “Yo soy un ñoño republicano: no me gusta cuando el presidente usa ciertas expresiones. Pero después me bajo del caballo y digo que, quizás, Milei entendió algunas cosas sobre cómo hay que hablarle a cierto electorado que en el PRO no lo conseguimos”.

Otra vez vuelve el debate sobre las formas y el fondo, que se repite cada vez que nos sentamos a conversar con alguien del tercio republicano del electorado, ese que desprecia al populismo independientemente de su orientación ideológica.

Iglesias acierta porque se dió cuenta de que hay una parte de la gente a la que las ideas no le importan tanto como las formas. Hay que marcar la cancha, sea contra los periodistas, los empresarios, un ciudadano común o una cantante. Hay una mayoría de la gente a la que le gusta eso y no hay objetores de conciencia que puedan cambiarlo. Juntos por el Cambio sufrió el “freno moral” de las Carrió, las Stolbizer y los Larreta y no pudo imponer una agenda de políticas porque le dieron tibieza a gente que había votado revancha.

Para saber si la tesis de Iglesias es acertada hay que esperar a las elecciones. Cada distrito donde los libertarios derroten al Pro, a los radicales progresistas o a los cultores de las formas civilizadas le va a terminar dando la razón al profe de voley. Yo desde ahora ya creo que está en lo cierto.

Peronistas en el gobierno

El punto más bajo de la campaña de esos sectores afectados por el crecimiento libertario es andar señalando peromistas que han cambiado de fe para sumarse a las filas del libertarismo. En realidad, su fe sigue siendo la misma: creen en el poder; en ganarlo y ejercerlo. Todo lo demás es de radical o de gente que se para en el banquito de la superioridad moral para decir que le da asco que se repartan chapas o bolsones. No es la mejor forma para la democracia, pero es la que existe en este país. Los que lo hacen de otra forma solo ganan algunas bancas legislativas, nunca el territorio. Suena cínico pero es así, aunque algunos prefiramos otras formas.

Claramente que esos cuadros que se suman para construir a favor del gobierno van a terminar aportando otras cosas además de la estructura que se les pide, lo que le da la razón a los que critican esas incorporaciones. Creer que los que estaban con “los malos” ahora de golpe se hicieron “buenos” es de ingenuo o de recién llegado a este mundo de la política. Creer que los que los convocan no saben que tienen vínculos con gremios, con narcos o con empresarios es aún peor.

En cualquier caso, parece que los únicos que se han dado cuenta de hacia dónde van las cosas son los peronistas. Mientras muchos siguen viendo de qué manera lo combaten, los compañeros se han dado cuenta de que este es el verdadero peronismo. Hasta que aparezca el próximo.