Por Bettina Marengo



Luego del escándalo -inducido según sus cercanos- de las listas de empleados, contratados y espectros de la Legislatura- la vicegobernadora Myrian Prunotto tuvo su acto de respaldo político en Capital, que buscó ser una exhibición de partido cordobés: músculo radical y guiño peronista. La titular del Poder Legislativo encabezó el viernes una sangucheada con Coca en el salón de Alecyt, el gremio del Correo que conduce Marcelo Díaz, dirigente de las 62 Organizaciones, cercano a la senadora Alejandra Vigo, donde celebró el Día del Trabajador con aproximadamente 1500 invitado entre dirigentes, militantes, representantes de centros vecinales y de gremios. Son cifras de los entusiasmados organizadores, que no se privaron de comparar el número con el que logró otro radical, Ramón Mestre, el jueves 1 en Union y Benevolenza. “150 personas”, se ensañaron.

La dirigente radical tiene su propia carrera en Hacemos Unidos y el tropezón de los cargos legislativos es mirado como “fuego amigo” justamente por esas ambiciones. Prunotto no oculta su interés en suceder a Daniel Passerini en la Capital en 2027, lo que la pone en la línea de fuego de pesos pesados del PJ: el llaryorista Miguel Siciliano, presidente del bloque de legisladores de Hacemos, el poderoso ministro de Gobierno, Manuel Calvo y también del ahora voluminizado secretario de Fortalecimiento Vecinal, Héctor “Pichi” Campana. Alguno de ellos ha dicho, sin tono de broma, que el peronismo jamás le haría una campaña a una intendenta radical.

Como sea, el mal momento del PJ en la ciudad, con caída de la imagen del gobierno municipal (cinco puntos positivos que pasaron a negativos, según encuestas que maneja el oficialismo), y la crisis de la semana pasada que derivó en anuncio de motosierra en cargos políticos llaryoristas y promesa de baja de monotributistas, juega como alimento a las expectativas de la ex intendenta de Estación Juárez Celman. Paso a paso, ahora la radical ya no se muestra tan reactiva como antes a una candidatura a diputada en octubre de este año, como momento previo al premio mayor. “Ella no quiere pero si le piden, va a ser”, dicen en su entorno sobre el medio término, carrera donde el Panal también anotó a Siciliano. Mientras tanto, busca asentarse como pieza aportante al cordobesismo con “una de las mayores convocatorias en Capital”, según asegura su gente sobre el evento del viernes, que dejan trascender como un lanzamiento con destino al Palacio 6 de Julio.

“Intendenta, intendenta”, corearon en Alecyt los radicales de distintas seccionales convocados por uno de los organizadores, el extitular de la Juventud Radical y hombre de Prunotto en Capital, Gonzalo Salvatti, cuando la vice hizo su discurso. El día anterior, jueves 1, en la Fundación Diseñando Ciudad, el gobernador Martín Llaryora, Passerini y Vigo se habían reunido con tropa acotada para garantizar la unidad del PJ Capital y darle un espaldarazo al jefe del Palacio 6 de Julio en medio de la tormenta que afecta a la ciudad donde vota el 36% de padrón provincial. Desde el schiarettismo, paladares negros pusierion lo suyo para bajar espuma: “son crisis normales”, atenuaron, sin negar preocupación.

En el prunottismo y sus aliados peronistas cuentan como termómetro el hecho de que los intendentes de Hacemos del Ente Metropolitano que nuclea a los municipios del Gran Córdoba, del cual la actual vicegobernadora fue presidenta, desistieron de imponer la presidencia del organismo exclusivamente para la Capital ante la posibilidad de un futuro sin Hacemos ni PJ en la ciudad principal. Hoy la jefatura del ente la ocupa Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno y Fiscalización de Passerini. “Lo que más se habla no es tanto desde el punto de vista de la gestión, sino que, a la vista, no hay una figura clara todavía para ir en lugar de Daniel”, se sinceró un jefe comunal que integra el espacio intermunicipal.

Los peronistas, llaryoristas y viguistas, presentes en Alecyt escucharon, callaron y comentaron sus off. Lo mismo que el viceintendente Javier Pretto, otro exponente del partido transversal que se prendió con la carne mechada servida entre panes. Del PJ, estuvieron el ministro de Cooperativas de la provincia, Gustavo Brandan, ultrallaryorista que se vinculó a Prunotto desde el departamento Colón y cuya presencia fue leída como un mensaje de Llaryora, que no fue. Asistieron las legisladoras Luciana Presas (también de Colón) y las viguistas Carmen Suárez y Cristina Pereyra. Otro peronista que se vio fue el concejal capitalino Martín Simonian. También participaron las legisladoras Dorys Mansilla (GEN) y Dolores Romero, de Colon, hermana del fallecido intendente de Villa Allende. La mayoría de ellos informó o pidió “permiso” para asistir al evento. De los intendentes radicales, estuvo el de Las Rabonas, el exmestrista Walter Ferreyra. Este último, junto al director general de Vinculación y Desarrollo de la Unicameral, Matías Aro, Salvatti, Pretto y Brandán, precedieron el discurso cordobesista de la vice.