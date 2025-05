Por Bettina Marengo

Mientras capea la tensión con los empleados públicos y aguarda la propuesta de la Nación por el reclamo de los fondos adeudados de la Caja de Jubilaciones (el 14 de mayo será la audiencia según lo que dispuso la Corte en la cita del 23 de abril), el gobernador Martín Llaryora reforzó su apuesta sobre uno de los flancos débiles de la administración, la seguridad, un problema que impacta de lleno en la Capital, donde vota el grueso del padrón electoral.

Luego de anunciar el plan de gestión territorial policial-judicial para la ciudad de Córdoba, una iniciativa de estrategia pero de poca visibilidad concreta para los vecinos, el mandatario entregó ayer 600 nuevas motos 0km para los 27 distritos en los que se dividió la ciudad y el Gran Córdoba en la mencionada reforma, no sin antes pasear las unidades por las calles del Centro. Además, anunció la compra de 400 nuevas camionetas para la Policía, también destinadas a las departamentales del interior.

Fue en un acto realizado en el Centro Cívico, donde el gobernador volvió a dar un fuerte respaldo a las fuerzas policiales de la Provincia, a quienes les dijo que “tienen un gobierno que los respeta y que sabe que se juegan la vida” y sostuvo la necesidad de agravar penas a quienes delincan con uso de motos, los llamados “motochorros” y a quienes ataquen o delincan contra policías en funciones, como lo sucedido con efectivos de la Policía Caminera arrastrados en controles. Todo, en sintonía con la política de endurecimiento de penas que impulsa la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, una de las funcionarias de la presidencia de Javier Milei con mejor imagen entre los cordobeses. “El delito ha mutado a las motos, y creo que hay que endurecer las penas también”, dijo Llaryora y habló de “cuidar a la Policía y a sus familias”. En esa línea, el bullrichismo espera el apoyo parlamentario del cordobesismo en la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, iniciativa que hoy martes tendría dictamen de comisión en la Cámara de Diputados.

“En nombre de los cordobeses les digo gracias”, se dirigió Llaryora a los uniformados. Y agregó: “Tenemos que cuidar a los de azul, si no, no podemos cuidar a la sociedad. No tenemos que tener miedo de decirlo públicamente”. El mensaje tuvo el mismo tono del discurso donde el jefe del Pana aseguró que “los buenos son de azul”. En aquel momento, el llaryorismo ya sabía que los policías imputados por la muerte de un hombre en una estación de servicio iban a ser liberados por la Fiscalía a cargo y, en principio, no responsabilizados por el deceso.

Abocado al frente interno, al cierre de esta nota no había confirmación de la presencia de Llaryora en la cumbre de gobernadores que hoy se realizará en Paraná, Entre Ríos, organizada por el gobernador local, Rogelio Frigerio (PRO) y el Consejo Federal de Inversiones. Están previstas presencias bien heterogéneas en lo político y lo territorial: Maximiliano Pullaro (UCR- Santa Fe), Raúl Jalil (PJ dialoguista-Catamarca), Ignacio Torres (PRO-Chubut), Sergio Ziliotto (PJ- La Pampa) y Axel Kicillof (PJ-provincia de Buenos Aires) además del dueño de casa. También estará el titular del CFI, Ignacio Lamothe, que tiene buena relación con Llaryora y acaba de reunirse con él por créditos por 10 mil millones para el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de Córdoba.

Entre algunas versiones que indican que el cordobés “no fue invitado” a Paraná, y otras que señalan que señalan que Córdoba prefiere mantenerse lejos de expresiones críticas para con el presidente Milei que puedan salir del encuentro de Paraná, en medio de las negociaciones por la Caja de Jubilaciones.

Lo cierto es que el gobierno de Llaryora suele estar interesado en abroquelarse federalmente, de modo que la ausencia hoy en pagos de Frigerio podria leerse como una decisión de no foto con Kicillof. El sanfrancisqueño se junta no solo en la Región Centro, cuya próxima reunión, con Llaryora presidente pro tempore, sería en esta provincia, sino también con la Región Litoral, que Córdoba integrará según lo confirmado la semana pasada por el ente donde están Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. La semana pasada, el cordobés estuvo con Frigerio y el mendocino Alfredo Cornejo en un encuentro de Insurance Week que se realizó en Bariloche. El año pasado, hizo presencia en la cumbre del cobre, en San Juan.

En la última reunión de Región Centro, en Santa Fe, Llaryora expresó críticas al modelo nacional, al igual que sus pares. Ponderó al CFI “en un país donde gobiernan principios autoritarios, con poco federalismo y una visión vinculada a los lobbies de la Capital Federal” y reclamó obras de infraestructura, que son obras públicas cortadas de cuajo por el “La infraestructura es la madre del progreso. Y los que venimos del interior del interior lo sabemos, porque el mercado no llega donde no hay rentabilidad. Tenemos que construir la infraestructura que permita que el interior de Argentina se desarrolle”, sostuvo en su momento.