Por Bettina Marengo



Martín Llaryora prepara los bolsos para viajar a los Estados Unidos en plan de vacaciones familiares, pero en su entorno deslizan la posibilidad de que agende alguna reunión en el norte en su carácter de gobernador electo de Córdoba. El domingo estuvo en el búnker de Hacemos Unidos por Córdoba en el Quórum, al lado del candidato presidencial Juan Schiaretti, y si bien se mostró satisfecho con la performance del gobernador en la provincia, esperaba que ganase las PASO en Córdoba y que fuera el postulante más votado individualmente. Hace mucho que Llaryora viene advirtiendo a sus más cercanos sobre el crecimiento del ultraderechista Javier Milei como catalizador del voto bronca y antisistema. El diputado de La Libertad Avanza ganó las primarias en Córdoba, en otras 16 provincias y a nivel nacional, pero al sanfrancisqueño lo sorprendió la diferencia de 33/27 con Schiaretti que Milei logró en Córdoba. No esperaba los seis puntos de ventaja que logró sobre el precandidato cordobés, que puso toda la estructura partidaria a trabajar en su campaña, como él mismo. En cambio, en una charla improvisada que tuvo con algunos dirigentes de su círculo cercano el mismo domingo del festejo, valoró con énfasis el hecho de que el todavía jefe del Panal le haya ganado solo a la sumatoria de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich más Horacio Rodríguez Larrea) 27 a 25 puntos, aunque esto fue mérito de Milei que se quedó con gran parte del voto amarillo en Cordoba. “Schiaretti le ganó a la marca JxC; el triunfo de Milei era inmanejable”, interpretan. Obvio, también festejó la victoria sobre Sergio Massa, que quedó en 8,6 puntos en la provincia, aunque este resultado era más previsible. ¿Le sirve a Llaryora que el gobernador haya tropezado con Milei al medir su poderío en la provincia con una candidatura presidencial? Sus cercanos dicen que no, que el electo mandatario tiene en claro que un Schiaretti fuerte es mejor para sus planes de consolidación que un Schiaretti debilitado. En el marco de la conducción política en transición del oficialismo provincial y de las decisiones electorales que el cordobesismo tendrá que tomar este mismo año, es posible que no todo sea tan taxativo.

Llaryora mostró ayer una foto de ultra institucionalidad y de convivencia política. Encabezó una reunión con la decena de intendentes que conforman el Ente Metropolitano a la cual asistió con la titular del organismo, la vice electa Myrian Prunotto, y el intendente electo de la ciudad, Daniel Passerini.

En el entorno del alcalde ya consideran a Milei el próximo presidente electo con el argumento de hierro de que si va al ballotage con Massa, todo Juntos por el Cambio lo votará a él para derrotar al kirchnerismo, y si va contra Bullrich, el kirchnerismo se tapará la nariz y acompañará al libertario con el solapado interés de que todo estalle en meses. En ese escenario, aseguran que el sanfrancisqueño no teme la convivencia como gobernador de Córdoba como el hombre que promete reducir el Estado a su mínima expresión y dolarizar la economía, entre otras medidas de consecuencias imprevisibles. “Nosotros nos quedamos en nuestro juego de conseguir dos o tres diputados nacionales en octubre”, corean llaryoristas, y sostienen que el futuro gobernador no va a moverse un centímetro de las decisiones que tome Schiaretti sobre la estrategia nacional. La advertencia no es en abstracto. Pese al desamor que le muestra Schiaretti, es posible que las huestes de Massa insistan con buscar voto cordobesista para las elecciones de octubre, para pasar a la segunda vuelta electoral e intentar el milagro de retener el gobierno nacional. Schiaretti sacó 907 mil votos en todo el país, de los cuales 550 mil salieron de Córdoba, casi lo mismo que Hacemos por Córdoba en las legislativas del 2021, de medio término y sin el gobernador como candidato. Ya avisó que piensa defender esos votos para el peronismo cordobés, con la promoción del “modelo Córdoba”. Habrá que ver si la defensa de la provincia sigue siendo un incentivo para el voto peronista provincial frente a la posibilidad de que Milei o Bullrich lleguen a la Presidencia de la Nación. El resto de los votos nacionales de Schiaretti, unos 450 mil, son de distritos donde en muchos casos, no superó el filtro de las Paso: quedarán sueltos, posiblemente disponibles para UP.

“Sería lo más razonable”, dijo un operador del tigrense en relación a establecer algún contacto con Llaryora de cara al 22 de octubre. El dirigente calificó de “malísima” y “no homogénea” la elección del ministro de Economía en Córdoba y subrayó que hubo una “arremetida muy fuerte” de Schiaretti en contra del voto de UP, con quita de “doscientos pasacalles” de Massa presidente que habían sido colocados en distintos puntos de la provincia. El fin de semana estuvo en Córdoba el principal armador de Massa para el interior, Juan José Alvarez, organizando la jornada electoral, y se fue con la misma impresión de lo “no homogéneo” del trabajo de la estructura de UP. Va a volver.