“Para envidia de Juez”

La periodista recibía un mensaje del militante peronista luego de la visita del gobernador Martín Llaryora a la UNRC para la inauguración de la obra de gas en las residencias estudiantiles, entre otras actividades.

Militante peronista: Me parece que si (Luis) Juez vio las fotos del gobernador en la Uni, quizás le dio un poquito de envidia. Bah, siguiendo lo que dijo (Miguel) Siciliano sobre lo del locro del 1° de Mayo. Juez se asombró de no haber podido usar el comedor de la UNC para la locreada y Miguel le dijo que no debía sorprenderse. Después de todo, él apoya a un gobierno nacional que ha desfinanciado y sigue desfinanciando a las universidades públicas. Mientras, nosotros nos estamos haciendo cargo de obras en la UNRC que el gobierno nacional debiera haber terminado…

Periodista: Ya que nombró lo de Siciliano, me acordé de algo. El otro día, cuando salió ese tweet, hablé con un juecista que me dijo que Siciliano le estaba errando en una cosa: Juez votó en favor de la Ley de Financiamiento Universitario.

M P: Justamente, si votó en favor de esa ley y criticó el veto de Milei, ¿por qué ahora se encolumna con un gobierno que supuestamente está en contra de sus ideales? La defensa de la educación pública debiera ser inclaudicable. Pero bueno, no podemos esperar mucha coherencia, ¿no? Veremos qué tiene para decir en la visita que tiene prevista a la ciudad…

P: Eso dicen. Esta es una zona que a Juez lo bancó bastante en las últimas elecciones.

M P: Eso no se lo voy a negar. Encima, si este año acompaña a La Libertad Avanza, va a caer bien parado seguro. Esa habilidad camaleónica siempre se la voy a reconocer (risas).

Clandestina, 200 personas y armas secuestradas

El periodista consultaba con su informante sobre un operativo policial que terminó en la clausura de una fiesta clandestina en una zona céntrica.

Periodista: Me dijeron que hubo movimiento fuerte en el macrocentro esta madrugada (por el domingo). ¿Qué pasó?

Informante: Sí, tremendo. A la madrugada se desarticuló una fiesta clandestina en Sarmiento al 1300. Fue un operativo conjunto entre la Dirección de Espectáculos Públicos, la Policía de Córdoba y Tránsito Municipal.

P: ¿Clandestina grande?

I: Más de 200 personas adentro. Había menores de edad y se cobraba entrada. Nada de habilitación ni medidas de seguridad básicas. Si eso ya es tremendo, imagínese lo que fue cuando entraron y secuestraron hasta armas.

P: ¿Armas de fuego?

I: Un revólver calibre 38 con dos cartuchos, que no es poca cosa. También secuestraron ocho motos. Todas con irregularidades: escapes libres, papeles vencidos o directamente sin documentación. Un rejunte picante.

P: ¿Había alguien a cargo del lugar?

I: No quedó claro en el momento. Se interrumpió la fiesta de inmediato, se labraron las actuaciones y ya está todo en manos de la Justicia.

P: Por lo que vi en los informes, estuvo movidito el finde.

I: Me contaron que el sábado, cerca de las 10 de la mañana, un vecino avisó que un tipo estaba merodeando con actitud sospechosa cerca del Piletón N°2 y rompiendo el tejido perimetral. La Guardia Local llegó rápido gracias al aviso que hicieron desde el número de Ojos en Alerta (programa municipal). El tipo tenía palos, hierros, y cuando lo interceptaron, tiró también un cuchillo. Lo retuvieron ahí hasta que llegó la Policía, que lo detuvo por contravención. Iba armado, en plena vía pública. Para los que dicen que no sirve el Whatsapp de Ojos en Alerta, ahí tienen.

“Falta de experiencia”

El periodista recibía el mensaje de un informante en el sector agropecuario.

Informante: ¿Se enteró del lío que armó Laura Soldano con la Rural cuando dijo que la institución no representaba a todo el campo?

Periodista: Me contaron. Escuché algo también en Radio Gospel, de Heraldo Moyetta (presidente de la SRRC) contando que la influencer pidió disculpas.

I: Eso mismo. Pidió reunirse con la comisión directiva para explicar por qué dijo lo que dijo. Pidió perdón y dijo que se enredó en las preguntas que le hacían, que no quiso decir lo que dijo, que su falta de experiencia le jugó una mala pasada.

P: ¿Le cree?

I: Obvio, aunque no sé si eso le conviene a ella. Le creemos que se equivocó y que no supo qué hacer cuando le preguntaron incisivamente por la opinión que tenía del reclamo por retenciones. Ahora, evidentemente mostró que no está preparada todavía para el ritmo de la política actual y que todas las palabras tienen su efecto. Yo creo que Moyetta le aceptó las disculpas, pero no quedó bien parada ella. Pareció que estaba echando excusas. Una lástima…

P: ¿Por qué?

I: Porque todos estamos tirando para el mismo lado, aunque seamos de lugares diferentes. No hay motivo para pelearse, a menos que algunos quieran llevar agua para su molino. A ver, hay que ser críticos y marcar la cancha, pero todos tenemos en claro que hay un proyecto de país que piensa en lo mejor para el campo. Lo más difícil para ellos es cumplir, pero tienen el apoyo para hacer las reformas. Por eso, una lástima que se hable de más siempre. Como si estuviéramos en equipos rivales…

Causa Dagatti: rechazaron pasarla al fuero federal

La cronista dialogó con el informante tras conocer que la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de la defensa del empresario local, Alicio Dagatti, que requería que la causa que investiga el contrabando de elementos prohibidos a distintas cárceles de Córdoba sea trasladada al fuero federal. El reconocido empresario de la carne está detenido desde diciembre en el establecimiento penitenciario de Bouwer, al igual que uno de sus hijos y otros miembros de una presunta asociación ilícita. Según informó LV16, podrían dictarse más prisiones preventivas.

Informante: Rechazaron el pedido de la defensa de Dagatti. ¿Se acuerda que pedían que la causa pase al fuero federal? Se lo negaron y esto va en línea con lo que ya había planteado el Juzgado Federal N° 1.

Periodista: Si mal no recuerdo, ¿no estaba (Germán) Garavano con ese tema?

I: Así es, quien fue ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de Macri. No es el único que está trabajando en su defensa, pero entiendo que él había planteado que la causa debiera ir a la Justicia Federal y que parecía que “nadie estaba investigando el origen de la droga”.

P: Entonces, por lo pronto, sigue el fiscal Gavier al frente de la causa.

I: Así es. La Cámara consideró que hay que resguardar la autonomía provincial en esta investigación. Y hay varios argumentos más como el antecedente del caso Lucero que tuvo condena firme de la Justicia provincial en la causa del camión narco. Ahora queda saber qué pasará con algunas personas que fueron detenidas en los últimos dos meses. Por ejemplo, la abogada de Dagatti, Virginia Collosa, que hace casi un mes amplió su declaración frente al fiscal. Se esperaba conocer si efectivamente se dictará la prisión preventiva.