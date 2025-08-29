Alumbrado: En soledad, Hacemos aprobó el proyecto en 1° lectura
La bancada oficialista aprobó el proyecto de licitación del alumbrado y semaforización en primera lectura. El nazarismo cuestionó los montos previstos para el pago del servicio y Primero Río Cuarto manifestó que el pliego actual no respetaría el “principio de igualdad” al exigir un mínimo de cinco años de experiencia a las empresas. Los tres bloques opositores se abstuvieron.Río Cuarto29 de agosto de 2025Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
Aunque la mayoría de los ediles opositores valoró la actual prestación del servicio de alumbrado (provisto por la empresa porteña Autrotrol), en general mostraron desacuerdo con algunos puntos del pliego. En principio, el nazarismo cuestionó los montos que se prevén para el pago de cuatro ítems: alumbrado público (con un presupuesto de $206 millones por mes en un plazo de 48 meses), semaforización (con $27 millones por mes en un plazo de 48 meses), la provisión de artefactos led, entre otros (con un monto único de $922 millones aproximadamente) y el pago de obras ordenadas por el municipio que, durante lo que dure el contrato, comprenderían aproximadamente $3 mil millones. En total, se estima que se destinarán aproximadamente $15 mil millones en lo que dure el contrato (de cuatro años, prorrogable a dos).
El jefe de bloque del oficialismo, Leandro Carpintero, señaló que se tomaron sugerencias de la oposición como aspectos vinculados al compromiso ambiental (en cuanto a disposición de residuos), la obligación de presentar de manera semestral un informe con las incorporaciones efectuadas al preciario (en caso de haberlas), que un representante de cada bloque integre la comisión de calificación de ofertas, entre otros aportes.
Sin embargo, la oposición señaló que algunos aspectos que consideraban importantes no fueron tenidos en cuenta aún y esperan que se incorporen en la segunda lectura. El jefe del bloque La Fuerza del Imperio del Sur, Franco Miranda, anticipó la abstención de su bloque y planteó que, al tratarse de un servicio “oneroso para las finanzas municipales”, se le debiera exigir a la empresa prestataria que contribuya con campañas de educación y seguridad vial y que se generen las condiciones para que compitan empresas locales. También sugirió que la empresa que resulte ganadora instale semáforos acústicos para personas con discapacidad visual.
En cuanto a lo económico, Miranda planteó que el monto que se prevé destinar supera a la recaudación que se estimaba para el 2025 en concepto del impuesto automotor. “Esto es importante porque, frente al 15,5% de ingresos que tuvo el Municipio, el gasto se ha incrementado un 19% más. Se sigue gastando más de lo que se puede por cuarta vez en los últimos cinco trimestres”, manifestó el edil nazarista, quien aseguró que en el primer semestre de este año, el sistema de alumbrado y semaforización se llevó $1523 millones y casi $2 mil millones para el pago del servicio de energía destinado a tal fin. “Es imprescindible que el Municipio sea creativo e inteligente a la hora de gastar recursos que aportan los vecinos”, consideró. El concejal aprovechó la instancia para recordar el “error de tipeo” en el que hubo una diferencia de $10 mil millones entre lo que había anunciado el Ejecutivo y el proyecto que ingresó inicialmente al Concejo.
En el caso de Primero Río Cuarto, el jefe de bloque, Gabriel Abrile, argumentó la abstención de su bancada a partir de que el pliego actual “no cumple con el principio de igualdad” dispuesto en la ordenanza de contrataciones. Criticó el requisito de tener al menos cinco años de antigüedad y consideró que constituye “un traje a medida” para la empresa actual, ya que esto limitaría la participación de empresas riocuartenses. El Partido Libertario también optó por la abstención.
La concejala de Hacemos Unidos, Milagros Obregón, defendió el requisito de la antigüedad y señaló que “la igualdad de oportunidades está garantizada y se pide ese antecedente para seguir garantizando un servicio de calidad que los riocuartenses valoran positivamente”.
UCR: Poco entusiasmo y ¿pase de factura a los “peluca”?
Se realizó un plenario abierto con los circuitos locales del radicalismo. En la previa a la visita de Ramón Mestre, el comando local comienza a organizarse, aunque con poco entusiasmo. Habrá un comunicado en repudio al escándalo de las coimas en el gobierno nacional. ¿Se busca incomodar al radicalismo peluca?
Campaña en el Imperio: reuniones partidarias, “calle online” y próximos actos
Con el inicio formal del calendario electoral, los espacios aceleraron su presencia en la capital alterna: Provincias Unidas apuesta al tándem Schiaretti–Llamosas, La Libertad Avanza refuerza la figura de Laura Soldano y Defendamos Córdoba prepara la llegada de Natalia de la Sota. El radicalismo, en tanto, apela al “voto tradición”.
Enroque corto en Río Cuarto
Gutiérrez pidió por los vuelos en Diputados | Avanza la licitación del alumbrado
Las asociaciones vecinales de Río Cuarto festejaron su día
Desde el año 1994, Río Cuarto es Capital Nacional del Vecinalismo y desde el año pasado a la actualidad, las asociaciones vecinales que regularizaron su situación jurídica aumentaron de 9 a 38. El gobierno provincial resaltó que esto se da en el marco del Plan de Fortalecimiento Vecinal que lleva a cabo el Municipio en articulación con el Centro Cívico
El encuentro de intendentes UCR con Schiaretti hace tambalear liderazgos de Ferrer y Mestre
El desembarco radical en Provincias Unidas no solo fractura al partido en los municipios, sino que también amenaza con reconfigurar el mapa legislativo y deja al Comité provincial en su momento de mayor debilidad. El sábado el exintendente presenta su lista en la Casa Radical y hay llamado de unidad.
Quién hace qué en la campaña del PJ
El peronismo provincial se juega octubre a todo o nada. Diseño de una campaña con roles fuertes para cubrir toda la provincia. Para el ausentismo, impone el aparato político. Instalar la marca Provincias Unidas, el objetivo. El sábado, acto con el PJ Capital.
Enroque Corto
De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti
El vendaval del “3 por ciento” paraliza la campaña libertaria
La polémica desatada por los audios de Spagnuolo retrasa el sprint inicial de La Libertad Avanza, que ve cómo Provincias Unidas absorbe intendentes radicales sin dejar un resto para fortalecer la estructura libertaria. Trascartón, vacilan los aliados.
Post intendentes, la UCR en Capital cree que el PJ priorizará la contención de los propios
Después de la aspiradora a los intendentes radicales con el acto de Schiaretti, los correligionarios en la Ciudad consideran que la decisión de salir a contener al peronismo en medio de la interna será el principal objetivo del cordobesismo.
Enroque corto en Río Cuarto
Gutiérrez pidió por los vuelos en Diputados | Avanza la licitación del alumbrado