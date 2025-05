Este lunes se presentó ante el recinto de la Unicameral de la provincia de Córdoba el proyecto de Ley Antidiscriminatoria. Impulsado por los legisladores oficialistas Nadia Fernández, Miguel Siciliano e Ileana Quaglino, el proyecto propone establecer un marco legal integral para promover la igualdad real, la dignidad humana y el respeto por la diversidad en todas sus formas.

La sesión contó también con la participación del ministro de Justicia y Trabajo, Julián María López; del secretario del Ministerio de Educación, Luis Franchi; y de una amplia representación de organizaciones sociales, religiosas, culturales y comunitarias residentes en Córdoba.

La vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, destacó que la ley se legitima "con quienes militan diariamente esta agenda" y remarcó el compromiso de "propiciar la buena convivencia en toda la provincia. Un compromiso colectivo donde no se permitirán los discursos de odio".

Durante la presentación del proyecto, Miguel Siciliano afirmó que la firma de esta iniciativa no es solo importante para Córdoba, sino "también para la Argentina". En ese sentido, explicó: "Vivimos tiempos donde los discursos de odio se hacen presentes, y eso es peligroso: desde el odio no se construye nada bueno. No respetar al que piensa distinto, al que siente distinto, al que tiene otro origen o religión, o al que elige vivir su sexualidad de otra manera, es retroceder a los momentos más oscuros de nuestra historia".

Una vez ingresado al proceso legislativo y tomado estado parlamentario, el proyecto será tratado en las comisiones correspondientes, donde se convocará nuevamente a las organizaciones para sumar sus aportes.

Adhirieron con su firma diferentes referentes de organizaciones de personas con discapacidad, así como Marta Kowadlo, representante de DAIA; Karina Ortiz, del Centro Islámico de Córdoba; Lucía Ester Villa Real, presidenta del Consejo Indígena de Córdoba; Juan Carlos Merdinian, de la Comunidad Armenia; Griselda Leticia Manzoli, de la Mesa Afro Córdoba; Limbert Fernández, por la Central de Organizaciones Bolivianas; Gretel García, de la Comunidad Peruana; Lucas Bussili, por Ciclo Positivo; Patricia Figueroa, de AMMAR; agrupaciones de diversidad como Córdoba Diversa; Nicol Leyras y Catalina Vivas, del Centro Trans Córdoba; Marta Guerreño y Renata Santo, de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba; y Juan Cruz Amuchastegui y Nahuel Escobar, por la Agencia Córdoba Joven, entre otras.