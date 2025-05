Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Río Cuarto dijo presente en el cierre de Adorni

El periodista consultaba con su informante en la esfera libertaria de la ciudad para conocer sobre las presencias locales en el cierre de campaña de La Libertad Avanza por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Periodista: Me dijeron que viajó una comitiva riocuartense al cierre de campaña de Manuel Adorni en CABA. ¿Puede ser?

Informante: En un rato va a ver en las redes las fotos de ese viaje. Busque la cuenta de Instagram de La Libertad Avanza Río Cuarto. Laura Soldano fue con la gente de Córdoba como una de las “lideresas” libertarias de la provincia, pero se llevó a su gente.

P: ¿Estuvieron todos con ella?

I: No todos, pero una buena cantidad. Habrán sido unos veinte o treinta que fueron de Río Cuarto y la zona. ¡Ah! Lo vi en el medio a Nicolás Berenguer, el que sonaba para asumir en Anses, recontra vestido de violeta.

P: ¿Sonaba?

I: Bueno, yo soy de los que cree que trascendió su nombre para ver si generaba algún temblor. Lo veo muy metido en la militancia libertaria desde antes de asumir y, viendo lo que se dice sobre las designaciones por motivos partidarios, me genera duda.

P: ¿Cree que no va a asumir?

I: Creo que hay que esperar el anuncio. Parece que ya presentó los papeles para que lo nombren, pero pueden pasar cosas. No sé si los que están ahora son cuidadosos, pero es todo un mensaje que uno de los que más comprometido está con lo político esté al frente de la oficina. Drovandi y Scattolini estaban militando a full, pero con el tiempo quedaron fuera. Capaz buscan otro perfil.









De Rivas aleja el fantasma de los cambios de gabinete

El informante le comentaba al periodista sobre declaraciones del intendente Guillermo De Rivas durante el lanzamiento de una acción conjunta entre la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo.

Informante: ¿Cubrió lo de la Defensoría con De Rivas?

Periodista: No podía llegarme. ¿Algo para comentar?

I: Lanzaron en conjunto la capacitación “Formación en Detección Temprana de Conflictos y Facilitación del Diálogo Comunitario” que va a estar dirigida a la Guardia Local. Después del acto, la prensa abordó al intendente y respondió algunas cositas.

P: Me interesa.

I: Lo que más me llamó la atención fue cuando le preguntaron sobre los rumores de cambios en el gabinete.

P: ¿Confirmó algo?

I: No sé si confirmar, pero pareció negarlo. “No pasa por cambios de nombres en el gabinete”, dijo. Así que parece que no hay novedades a la vista.

P: La no noticia (risas).

I: No sea malo. Al menos negó los rumores que tiran ustedes tan maliciosamente (risas). Aunque, si me pregunta a mí, yo no le creo a De Rivas. Creo que en cualquier momento se viene algún retoque, porque los tiempos que se viven así lo demandan. Mire la capital, con Passerini pidiéndole a sus funcionarios que pongan la renuncia a disposición.

P: ¿Dijo algo más?

I: Que son tiempos complejos, pero hay que tener tranquilidad y calma.

P: ¿Y lo del convenio?

I: Positivo, creo. La Defensoría tiene una tradición en esto de formar agentes territoriales y mediadores junto a la Universidad y van a juntarse con esto de nuevo. Es algo que les hacía falta a las guardias por algunos episodios donde se vieron poco preparados. ¿Se acuerda lo que criticaron el programa cuando salió el video de esa agente que miraba mientras dos chicas se mataban a trompadas? En parte esto es para mejorar ese déficit, perfeccionar la prevención de conflictos vecinales y fortalecer el diálogo comunitario.