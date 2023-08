Cómo se canta un paisaje J.C. Maraddón Cultura 16 de agosto de 2023

Con la muerte de Robbie Robertson hace una semana a los 80 años, se hizo inevitable recordar su influyente trayectoria junto a The Band, pero también se vuelve necesario evocar aquel debut como solista de 1987, en el que aparecía la canción “Somewhere Down The Crazy River”.