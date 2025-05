AlfilFederal | Pablo Cornet: "El PRO necesita un presidente que surja del consenso"

Por Redacción Alfil

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, estuvo en #AlfilFederal y desplegó una gran entrevista sobre lo que va de su gestión y cómo ultimamente es noticia su ciudad. "Tenemos la convicción de que hacemos lo que debemos hacer, y eso es lo que nos vuelve mediático", definió el intendente.

Un claro ejemplo de esta "mediatización", se vió en como Villa Allende dio el primer paso acerca de la regularización y legalización de Uber, "esa habilitación de la aplicación "Uber" para nosotros favorecen a los usuarios, hay veces que debemos ver lo sencillo para saber lo que necesita la gente", dijo Cornet.

El intendente del PRO explicó como es su relación con la Vicepresidenta Nacional, Victoria Villarruel, teniendo en cuenta el vínculo que existe entre él y Mauricio Macri. "La vicepresidenta estuvo muchas veces en Villa Alende, mi gesto de haberla acompañado fue simplemente por cordialidad. No tenía idea de lo que pasaba en Buenos Aires", concretó Cornet.

"El PRO necesita un presidente que surja del consenso, no es momento para tomar ese mando sin el consenso de la mayoría", dijo Cornet, refiriéndose a las especulaciones de su llegada a la presidencia del PRO en Córdoba. "No me considero una persona que tenga el mejor perfil para presidir el PRO, no quiere decir que el PRO no me represente ni que Macri no me represente", culminó villaallendense.