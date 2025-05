Por Redacción Alfil

Fue uno de los protagonistas de la semana por el proyecto que se aprobó en el Concejo Deliberante de Villa Allende en torno a la seguridad. Iniciativa que va más allá del cierre de calles. El intendente de la localidad de Sierras Chicas, Pablo Cornet, fue el invitado de #MesaChica y habló, además de la medida que pasó por el Legislativo allendense, de la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza.

Precisamente, acerca de lo primero, Cornet reconoció que tras el verano tenso que involucró a diputadas libertarias Lilia Lemoine y Celeste Ponce, se cruzó con la primera en la cena de la Fundación Libertad. “Me la crucé a Lemoine y cuando entendió el proyecto, se dio cuenta que era bueno. Me la crucé en la cena de la Fundación Libertad. Me dijo ‘uy, no me digas… el lío que te armé’. Y yo la invité a Villa Allende, a lo que me reiteró que en ese momento no había mucha información del proyecto”, dijo Cornet.

“El proyecto se puede materializar y llevar a cabo siempre y cuando los vecinos no se opongan. Pero igual se abre un registro de oposición en el que van a tener 15 días, si el 40% lo rechaza no se hace. Porque es vinculante”, dijo sobre la iniciativa que se sancionó el jueves pasado en el Concejo de Villa Allende.

Y aclaró que “el registro de oposición se abre a los vecinos que beneficia o afecta. Esto no es sólo cerrar las calles, pero no podemos pretender un policía por cuadra ni cuatro cámaras por esquina. Eso tiene un costo y los recursos no son ilimitados, por eso este proyecto de seguridad integral”.

Cornet dijo también que “en la Provincia me respetaron, sobre todo la autonomía municipal que para mí es muy valioso”. Y además recordó que fue respaldado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich hace unos meses en Buenos Aires. “Tenemos un cariño por Bullrich. A ella le contamos el proyecto y ella nos dijo que se lo contáramos a Santiago Caputo que nos recibió en Casa Rosada”.

En tanto, consultado sobre la fricción permanente de las últimas semanas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri dijo: “a Macri le valoro que, por encima de todas estas rispideces, sigue trabajando por lo que cree mejor. Si se tiene la madurez de volver para atrás en la relación con Milei será lo mejor. Prefiero que no se peleen; las intenciones de Macri son sanas y buenas para el país”.

Aunque resaltó algo: “no me afiliaría a La Libertad Avanza porque ganamos como PRO y soy parte del PRO”. “Debo ser coherente, más aún con lo que le dije a la gente. Pero en esa elección municipal había un candidato libertario y le ganamos”, sostuvo.

Y descartó la posibilidad de integrar una lista este año, aunque se lo pidiera Macri. “No sería candidato a diputado nacional porque estaría traicionando a la gente que me eligió para un cargo que asumí hace un año y cinco meses. Debo respetar el compromiso con los vecinos de Villa Allende”.

Cornet fue consultado además por la situación que atraviesa una vecina, colega y del mismo espacio político como la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning. “Lo que le están haciendo a Adela es político. Tuvo un tema con el equipo que repercutió en la gestión y encima una temporada muy lluviosa. El equipo no estaba tan unido, se juntó el combo, repercutió en la calle, pero no es una corrupta. Ya se están empezando a ver los frutos de cómo saca adelante la gestión. Lo de la revocatoria es un tema muy político. No puede ser que con 1400 firmas te tiren un intendente. Si voltean a una intendenta como Adela sin hechos de corrupción en el medio, en otras ciudades se puede dar algo igual. Eso no es bueno”, dijo.