Por Redacción Alfil

El jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y se refirió a las alquimias que se barajan en el oficialismo provincial para el armado de la lista de cara a las Legislativas 2025. En primer lugar, ponderó la figura del exgobernador Juan Schiaretti y dijo que “sería el mejor cordobés sentado en el Congreso”.

“Ojalá Schiaretti sea candidato. No sería el mejor candidato del espacio, Schiaretti sería el mejor cordobés sentado en el Congreso. No hay otro cordobés que pueda proponer algo mejor”, dijo y aprovechó para cruzar a los opositores del peronismo provincial en el Parlamento. “(Rodrigo) De Loredo está haciendo un mal trabajo como diputado. Está priorizando que (Javier) Milei lo acepte como candidato, De Loredo está desesperado por agradarle a Milei por eso no habla de jubilaciones, discapacidad, universidades. Por eso él no prioriza Córdoba, prioriza ser candidato de Milei”.

En tanto, acerca de la diputada nacional Natalia de la Sota, una de las variantes que suenan en algunos ámbitos del peronismo para acompañar al exmandatario, aunque también se habla de que vaya por afuera del cordobesismo, Siciliano dijo: “yo a ‘la Nati’ es una jugadora a la quiero siempre adentro. Creo que hace rato dejó de ‘ser la hija de’ y que es una dirigente con volumen propio. Con la cual tengo algunas diferencias, pero la respeto, la considero y la quiero”.

El legislador provincial, además, defendió el posicionamiento del gobierno provincial frente a la Casa Rosada y negó que haya cambiado en las últimas semanas. “Siempre fuimos los mismos. Nos decían que éramos kirchneristas por no acompañar en un primer momento la Ley Bases el año pasado, pero pedíamos por los derechos de exportación. Vamos a seguir apoyando si creemos que es útil lo que se decide para Córdoba, de lo contrario nos vamos a parar de manos”, dijo y agregó: “no soy mileísta por valorar que el Presidente bajó la inflación, como no soy kirchnerista por criticar que no haya un programa productivo. Tenemos otras formas con respecto a Milei, pero no me preocupan las formas. Me preocupa el fondo”.

Consultado por la situación de los jubilados y la comparativa por las respuestas que en algunos casos da el Pami y las que otorga el Apross, Siciliano dijo que “lo del Pami está vinculado a una situación ideológica, a un jubilado le dan a elegir entre morirse de hambre o comprar remedios, lo de Apross está sujeto al contexto de la política económica nacional”. “A mí también me encantaría darle el 82% a los jubilados”, contestó con respecto al argumento con el que lo aborda siempre la oposición en la Unicameral.

El líder de la bancada del llaryorismo en la Legislatura se metió también con los fondos adeudados por la Caja de Jubilaciones. “Gracias a que Llaryora tuvo lo que hay que tener, nos empezaron a dar lo que nos deben. Pero se logró un reconocimiento de deuda, un primer paso. Pero falta mucho de lo que nos deben. Nos deben una verdulería y hasta ahora nos dieron un cajón de manzanas”.

Por último, dijo “estar convencido” de que los diputados del cordobesismo van a rechazar el veto cuando la discusión vuelva al Congreso y volvió a apuntar contra un opositor, en este caso el senador Luis Juez. “Cuando Juez come milanesas con Milei no le dirá nada de la plata que la Nación le debe a Córdoba. Entonces, como los opositores tienen un ego tan grande, y en lugar de aportar ideas esperan siempre que el gobernador los convoque… no hacen nada, que se jodan los cordobeses”.