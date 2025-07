Por Redacción Alfil

El legislador provincial del bloque unipersonal Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, fue parte de #MesaChica, el streaming de Alfil y desde allí endureció sus críticas contra la gestión provincial que encabeza el gobernador Martín Llaryora. Dijo que “no se muere” por ser candidato a diputado nacional, ponderó la figura del presidente Javier Milei y destacó su relación con Agustín Laje, de quien recordó haberlo convocado a una charla “cuando Milei ni siquiera pensaba ser presidente”.

Hernández Maqueda dijo que “en la Argentina hay corrupción porque hay empresarios que quieren ser políticos y políticos que quieren ser empresarios” y aseguró: “no tengo la percepción de que haya bajado la libertad de expresión en la Argentina. El Presidente sale al cruce cuando hay mala intención”.

El legislador también sostuvo: “no sé si voy a ser candidato a diputado, pero no me muero. Eso va por un carril diferenciado al de la militancia de la agenda de contenido de temas. Hay que trabajar de esa forma, porque el día que yo no esté, la agenda y las causas deben quedar. Un ejemplo de ello es el reclamo por la baja de impuestos en Córdoba que sostengo desde hace tiempo”.

Hernández Maqueda habló sobre la chance de afiliarse a La Libertad Avanza. “Es cierto que me quise afiliar a La Libertad Avanza y Bornoroni no me dejó, pero deberían preguntarle a él por qué no me lo permitió. Él es el presidente del partido en Córdoba y él fue quien me dijo que no”, dijo el parlamentario y enfatizó: “me siento parte del espacio esté o no afiliado. Como dirigente político y como argentino adhiero a estas ideas. Antes no había espacio para decirlo”.

En tanto, también afirmó: “creo que el modelo liberal es el que va a sacar a Argentina de la pobreza. Comparto la manera de pensar con Agustín Laje y por eso lo invité a una charla hace más de cinco años para dar una charla en contra del aborto. Mucho antes de que Milei pensara ser candidato a presidente”.

Hernández Maqueda dijo que no ve que Milei “sea un populismo de derecha”. “Creo que el Presidente, a diferencia de Cristina, respeta el cauce institucional”, sostuvo el legislador.

“Sin tener el control del Congreso recurrió a herramientas a las que acudieron todos. Entonces cómo es: ¿cuándo el DNU lo ejecuta otro está bien, y cuándo lo hace él está mal?”, afirmó Hernández Maqueda.

El legislador dijo también que “no hay generosidad” cuando Llaryora respalda en el Congreso al Gobierno nacional debido a que “lo hace porque, al igual que en la época de Schiaretti y (Mauricio) Macri, comparten votos”. Y señaló que “Córdoba es un festival del gasto público”, y que “Llaryora tiene esencia kirchnerista, Schiaretti tenía más respeto por el mercado y las instituciones”.

Por último, sin entrar en polémica, sostuvo que “en la medida que Rodrigo (De Loredo) y (Luis) Juez quieran defender las ideas de la libertad, creo que se pueden sumar. Ellos tienen su partido, yo no, me desafilié. Pero es una decisión de ellos y no soy vocero de ellos”, dijo.