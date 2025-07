Por Redacción Alfil

A horas de finalizado el encuentro La Derecha Fest que congregó a una buena parte del mundo libertario en Córdoba, la diputada del oficialismo a nivel nacional, María Celeste Ponce, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y se refirió a distintas cuestiones. Desde el rol de los referentes del presidente Javier Milei en Córdoba, hasta la posibilidad de acordar con otros espacios, el papel que cumple Karina Milei, y lo que dijo en medio de las turbulencias por el armado en provincia de Buenos Aires.

Acerca de esto, Ponce dijo que “con Karina uno puede dialogar, pero hay cosas que son innegociables. Es verdad que no esto no es para tibios”, sostuvo acerca del comunicado que la secretaria general de la Presidencia publicó en sus redes el miércoles pasado y a horas de las tensiones en el triángulo de hierro. Ponce también defendió la batalla cultural, dijo, al respecto de esto, que con “Javier (Milei) tengo una amistad desde que antes de que él fuera presidente. Somos amigos desde la batalla cultural. Con él, con (Nicolás) Márquez… me emociona ver lo que logramos. Lo vimos crecer, estamos desde el inicio y no teníamos nada”, sentenció.

Al tiempo que sostuvo que “Agustín (Laje) es el máximo referente de Milei en Córdoba, más allá de que ingrese o no a la política”. “Todos queremos a Laje candidato. Le dije ‘Agustín, Córdoba te necesita’. Es muy capaz, inteligente, leal a Javier y outsider. En este momento está terminando su doctorado en Filosofía, se va a sumar en algún momento. No sé si ahora”, afirmó la parlamentaria acerca del escritor y politólogo que fue muy respaldado por el propio Milei el martes pasado en el acto del Quórum.

Asimismo, consultada acerca de eventuales aliados para el armado de listas de cara a octubre, Ponce dijo que “la idea de Javier es sumar, siempre y cuando estén dispuestos a seguir la línea y la lealtad a Javier. La gente lo votó a él”. Y, interpelada por la chance de si en diciembre a Rodrigo de Loredo lo veía compartiendo una misma banca o no fue contundente: “en lo personal, a De Loredo lo veo… él es radical. No tengo ningún problema con nadie si las listas se abren para los que quieren defender las ideas de la libertad, si venís por oportunismo y para romper de adentro, no”.

Y subió la vara con algunos nombres: “creo que (Gregorio) Hernández Maqueda sería un buen candidato… Verónica (Sikora) igual”. Al tiempo que reconoció una buena relación con el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni y dijo no conocer a Laura Soldano, la dirigente de Río Cuarto que también pelea un lugar en la lista libertaria.

Por último, sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel “traicionó el electorado”. “Fueron varias acciones y ahora en el Senado ni hablar. Yo soy Dios, Patria y familia, yo no creo que ella (por Villarruel) pueda venir a correr por derecha a Milei. El líder del espacio es Javier, no Villarruel. Ahí está la traición de ella. Ella eligió mal. Se dejó llevar por una cuestión de ego y se cavó su propia fosa”.