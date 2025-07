MesaChica “Hacer campaña con sacar a los ‘fisuras’ de la calle es ‘vender humo’”

Por Redacción Alfil

El secretario de Políticas Sociales del Municipio, Raúl La Cava, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y se refirió a la problemática de gente en situación de calle en la semana con las temperaturas más bajas en lo que va del año.

“Sin dudas que (la situación) alarma. Porque ese sí es un número de la economía, de la crisis económica que se está viviendo en todo el país y de la que Córdoba no está ausente. Y una ciudad como Córdoba, también con los daños colaterales que van teniendo, porque una familia que pierde un ingreso, que perdió la posibilidad de esa changa, ese trabajo y, encima ahora, tiene que afrontar los desalojos informales. Porque hoy cuesta muchísimo alquilar en blanco”, dijo La Cava en el arranque.

Y agregó que a una persona en situación de calle “se le hace un abordaje que lo hace una trabajadora social, lo hacen psicólogos y lo hacen abogados o abogadas. Se lo invita a esta persona a que se acerque a alguno de los lugares que disponemos y desde estos puntos que tiene el municipio vemos si a la persona se la deriva a un hotel, si es una familia, que eso sea a una pensión… en fin, se le intenta buscar distintos dispositivos, depende de lo que diga la trabajadora social”, dijo La Cava.

El funcionario municipal, consultado acerca de cómo algunos hicieron campaña con sacar a los ‘fisuras’ de la calle, dijo que eso es “venta de humo”. “Lo veo como una cuestión que es superficial, eso es querer meter abajo de la alfombra una realidad que si vos no la haces con un abordaje integral y fuerte es inhumano”.

“Cuando no salís de noche, cuando vos no ves los casos, cuando vos no estás en vínculo con estas situaciones es muy fácil opinar”, agregó.

La Cava también afirmó que la gestión de Javier Milei “tomó la decisión de correrse” y se preguntó si hacen “un goce de la crueldad”. “Pareciera que está guionado”, dijo y agregó que cuando desde Nación comunicaron que lo delegaban esa responsabilidad en las provincias, lo hizo “para abrir un paraguas por la situación que se venía con el frío, estaban abriendo un paraguas al pasarlo a los gobiernos locales”.

El funcionario, además, fue consultado por los ‘ismos’ y si se consideraba un hombre que responde a la senadora Alejandra Vigo. A lo que dijo: “si le preguntan a ella, les va a decir que soy schiarettista porque siempre me dice eso”. “No me tengo que disfrazar nada, el que el que me conoce sabe que yo milito desde los 16 años, soy peronista, vengo el justicialismo, no tengo que estar disfrazándome de otra cosa. Por sobre todos los ‘ismos’, viguismo, llaryorismo, schiarettismo, passerinismo… yo pongo el peronismo”.

Y sostuvo acerca de la gestión y las aspiraciones de algunos en el gabinete para la sucesión del intendente Daniel Passerini afirmó: “yo creo que tengo más bajo perfil porque no siempre el que habla más, el que hace más”, dijo y recordó a una dirigente del PJ que hablaba de “broncemia”.

Consultado acerca de la etapa que compartió en el Municipio, durante la gestión de Martín Llaryora, con Liliana Montero, La Cava señaló: “tuvimos una charla con la Lili cuando arrancábamos y ella me dijo desde el primer día ‘si el intendente quiso que vos seas el secretario, se acabó, o sea, vos sos el secretario’. Con Montero era una cuestión de jugar de memoria, entendernos. Hoy tengo una amistad, mi familia le quiere mucho, es una persona sumamente comprometida, es una máquina. En algún momento genere un paralelismo también con quien me tocó compartir como compañeras como Alejandra (Vigo). Le veo muchas similitudes”, dijo.