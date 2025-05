Milei tras la victoria en las elecciones legislativas: "Macri debería entender que su momento ya pasó"

Tras una contundente victoria de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Javier Milei dio una entrevista a Antonio Laje en A24. Allí criticó a dirigentes del Pro, apuntando más duro a Mauricio Macri, cuestionando su entendimiento político y económico. También desestimó las acusaciones de Macri por un video hecho con IA.

Consultado por las críticas de Mauricio Macri a un video editado con inteligencia artificial que se viralizó en redes sociales, Milei respondió: "Es un llorón y parece un chico de cristal". "Yo entiendo que para algunas cosas está grande y no las entiende y su espacio parece que tampoco las entiende", explicó Milei.

"Evidentemente las redes sociales tienen una lógica. A mí ese video me lo pasó un periodista. Estaba trabajando con el tema de las inundaciones en Zárate y Campana con Patricia Bullrich y Petri. Yo monitoreo desde afuera porque cuando uno llega a un lugar, toda la gente que está trabajando viene a dar un reporte y eso puede demandar tres o cinco horas. Esas primeras horas son cruciales para vidas humanas", explicó Milei.

Sobre el video, sostuvo: "Lo veo y me parece súper gracioso. Está claro que es una broma. No entender el humor de las redes y achacármelo a mí, eso ya es de alguien que viene...osea, qué bajos que vienen de IQ que no entienden un chiste".

En ese sentido, habló sobre la diputada Silvia Lospennato, quién la tildó de ser "la peor candidata": "Además, hay que decirlo claramente: la peor campaña a Silvia Lospennato se la hizo el propio Mauricio Macri, delante de los periodistas. Y no olvidemos que ella fue una pésima candidata. Es absurdo responsabilizarme a mí de ese fracaso", sostuvo Milei.

"Las palabras graves las dijo él. Yo no ataqué de forma personal, pero si me golpean, me voy a defender. No voy a quedarme callado mientras me ensucian", expresó el presidente.

En cuanto la relación del Pro en la Provincia de Buenos Aires, Milei afirmó: "Venimos trabajando con muchos dirigentes del PRO, eso está muy avanzado, a pesar de que le guste o no a Macri". En ese sentido, sentenció: "El PRO es una herramienta que quedó obsoleta".

Milei también comparó el Kirchnerismo con Macri, explicando que "son lo mismo": "Durante la campaña, si yo le digo, por ejemplo, ‘no hay que tocar el Estado, no a la motosierra’, en eso Santoro coincidía con los Macri. Si hablo de obra pública, que es un escándalo de corrupción, el PRO y el kirchnerismo son iguales. Algunos candidatos del PRO proponían ingreso mínimo universal, una propuesta directamente de la izquierda", dijo.

Milei consideró que "hay una parte del PRO que se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó" y tras lo dicho, a manera de invitación ratificó: "Aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, los vamos a recibir a todos".