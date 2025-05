La UCR-RC se planta: rechaza alianzas con LLA y el Partido Cordobés

Por Gabriel Marclé

Casi inmediatamente después de que La Libertad Avanza diera un nuevo paso en su consolidación tras ganar las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Unión Cívica Radical de Río Cuarto (de la ciudad, no del departamento) emitió un comunicado en el que se manifestó en contra de una alianza con los libertarios de cara a las elecciones de octubre. También rechazó la alternativa impulsada por algunos sectores del centenario partido que proponen una alianza estratégica con el Partido Cordobés de Martín Llaryora.

El escrito, difundido en las primeras horas del lunes, fue respaldado por un centenar de adhesiones, entre las que destacaron los presidentes de circuito Marcos Curletto (Centro/Río Cuarto), Martín Carranza (Banda Norte) y Rita Farías (Pueblo Alberdi), así como las de congresales departamentales y referentes de peso como los ex intendentes Benigno Antonio Rins y Juan Jure, Conrado Storani y Gonzalo Parodi, último candidato a intendente por el partido. Sin embargo, no hubo unanimidad: Gabriel Abrile, actual presidente del bloque radical-juecista Primero Río Cuarto, no acompañó la moción y mantiene su acercamiento a los libertarios.

La elección en CABA, sumada al resultado de hace dos fines de semana en Chaco, aumentó la presión sobre la dirigencia radical respecto a la posibilidad de sellar un acuerdo cordobés con La Libertad Avanza que podría debutar en octubre y proyectarse hacia 2027. Pero mientras la conducción provincial parece reaccionar ante la contundencia de los resultados, en Río Cuarto llamaron a levantar las banderas del radicalismo para construir una alternativa propia.

“Rechazamos explícitamente cualquier alianza con La Libertad Avanza”, expresaron desde la UCR riocuartense, aunque aclararon que el rechazo también se extiende al peronismo representado por el gobernador Llaryora y al kirchnerismo provincial. “Las tres fuerzas mencionadas menosprecian por igual el valor de la república y sostienen una visión del Estado y de la política que no compartimos. La LLA no cree ni en el Estado ni en la política, mientras que las dos versiones del peronismo creen que el Estado les pertenece y que la política existe para servirse de él”, subrayaron.

Al mismo tiempo, llamaron a conformar una alternativa pura “que exprese los valores históricos del radicalismo —democracia, república, igualdad, educación, eficiencia del gasto público, austeridad, salud— y que sea capaz de interpelar al electorado con propuestas modernas y claras”. El modelo presenta similitudes con el planteo que el domingo, con “Lula” Levy encabezando la lista, sacó el 2,3% de los votos. “Son dos distritos incomparables”, le marcaron a Alfil desde la UCR sobre esta cuestión.

Aunque reconociendo la dificultad de afrontar el desafío electoral venidero en soledad, la dirigencia del Imperio planteó: “Estamos convencidos de que es tiempo de recuperar una vocación de poder real, aun a riesgo de asumir costos electorales en el corto plazo”.

Uno de los pasajes más contundentes del comunicado tiene que ver con una autocrítica respecto al rumbo reciente del partido: “No aceptamos seguir subordinando la estrategia partidaria al seguidismo de encuestas”, afirmaron, en lo que pareció un mensaje directo al Comité Provincial que preside Marcos Ferrer. Durante su última visita a Río Cuarto, el jefe del radicalismo cordobés habría dejado entrever su disposición a avanzar en una alianza con los libertarios, lo que generó malestar entre algunos radicales riocuartenses.

“Si bien defendemos la vocación frentista de la UCR, no avalaremos acuerdos sin coherencia ideológica”, reafirmó la dirigencia local. Este sería uno de los motivos por los que sectores cercanos a Gabriel Abrile no adhirieron al documento. El médico evita cerrar puertas con los libertarios y promueve un acuerdo —aunque desde el ámbito privado.

Unidad

El comunicado también incluyó una crítica al estado actual del radicalismo cordobés, destacando el “cansancio y preocupación” por la imagen que proyecta ante sus seguidores la permanente disputa interna motivada por “intereses personales y protagonismos estériles”. En ese marco, apuntaron al quiebre entre el Comité Provincial, liderado por Ferrer, y el ex intendente capitalino Ramón Mestre.

“Les pedimos agotar esfuerzos y mostrar madurez política para evitar una contienda electoral que, en este contexto, resultaría inoportuna”, señalaron respecto al pedido de internas promovido por el mestrismo, aunque algunos referentes de ese sector sí firmaron el documento.

También hubo un mensaje directo al oficialismo partidario: “Solicitamos no repetir errores del pasado, como imponer la mayoría de manera arbitraria y por fuera de los canales institucionales”. Así lo expresaron los radicales de la capital alterna en la primera manifestación fuerte del interior partidario. La ausencia de adhesión del Comité Departamental sugiere un posible cortocircuito con la tajante postura de los dirigentes de la ciudad: fuera de Río Cuarto, no todos están convencidos del rechazo a Milei y Llaryora.