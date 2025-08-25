Enroque Corto

¿Spagnuolo diputado?

El informante libertario sostuvo una conversación tan telegráfica como significativa con el periodista.

Informante Libertario: Amigo, es domingo y estoy de franco, pero no quería dejar de tirarle un adelanto que le va a interesar.

Periodista: Estimado, le agradezco la deferencia y lo escucho.

I.L.: ¿Sabe cuál es el último candidato por la provincia de Buenos de Buenos Aires al bloque libertario de Diputados?

P.: ¡No me tome examen por favor!

I.L.: Ja, ja. Era una pregunta retórica. Es Santiago Santurino, 9no de la lista de 2023. ¿Sabe cuál le sigue?

P.: Retórica, ¿verdad?

I.L.: Le sigue un tal Diego Spagnuolo.

P.: Jo, jo, jo… O sea que, si renuncia algún hombre de la lista, o si alguno pide una licencia extensa, ¿Spagunolo entra a Diputados?

I.L.: Así como usted lo dijo. De detonar la Agencia Nacional de Discapacidad con sus explosivos audios señalando la presunta corrupción de Karina a la Cámara, sin escalas…

Nicolás de festejo en Los Paraísos

El que estuvo de festejo anoche fue el legislador provincial de la UCR, Miguel Nicolás. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante Radical: Contundente lo de Miguel Osvaldo…

Periodista: ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere?

IR: La Lista Blanca ganó el centro vecinal de barrio Los Paraísos contra todo el aparato provincial y municipal. Una vez más los vecinos confiaron una vez más en el trabajo transparente y efectivo de la comisión que llevaba de candidato a Carlos Suárez.

P: Bueno, muy bien.

IR: Sí. Acá hay gestión, experiencia, solidaridad y transparencia son los principios que llevarán adelante esta nueva administración, con absoluto compromiso por todos los vecinos de Barrio los Paraísos.

P: “Gestión”, “experiencia” … lo mismo que dice el cordobesismo de sus administraciones.

IR: No, le digo en serio. Aparte, el resultado fue un abrumador 320 a 256. Le mando un abrazo.

Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos

El informante del departamento Colón aprovechó la ocasión y habló con el periodista el fin de semana.

Informante Colón: Tengo números…

Periodista: ¡Tanto tiempo! Cuente.

IC: Salió el ranking de intendentes de agosto. ¿Sabe quién se llevó la medalla del mayor crecimiento en imagen positiva del departamento?

P: ¿Quién?

IC: Ezequiel Lemos, el intendente de Río Ceballos.

P: Imagino que no lo atribuyen a la casualidad.

IC: No, esto es trabajo. Subió más de cuatro puntos en un mes según la encuesta de la Consultora CB. Y le digo que es un número que incomoda a algunos, pero que para otros confirma lo que se ve en la calle: gestión cercana, gestión que crece.

PJ Capital, en marcha

El viernes hubo reunión de la dirigencia capitalina para encarar la campaña de octubre.

Informante: Nos reunimos en el gremio de Utedyc de donde es nuestra candidata número ocho, María Eugenia Romero.

Periodista: ¿Quiénes fueron?

I: Todo el peronismo de la Capital y algunos candidatos. Estuvo la senadora Alejandra Vigo, jefa espiritual del movimiento en la ciudad. También asistió el intendente Daniel Passerini. De ahí para abajo, todos los que se pueda imaginar.

P.: ¿Y… cómo les fue?

I: Muy bien. Nos desperezamos y tramamos una línea de trabajo recordando la importancia que tuvo el trabajo territorial y militante en la ciudad en las últimas elecciones. Hay que redoblar los esfuerzos y aprovechar algunas condiciones objetivas que tenemos a favor, mientras intentamos neutralizar todo lo que se pueda el “factor” Natalia de la Sota.