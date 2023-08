Por Gabriel Abalos

A solas y al borde de la escena

Un grupo de veinte espectadores dispuestos en torno a un espacio escénico central que no pueden ver, ya que fueron conducidos a sus asientos y llevan puestos cascos para realidad virtual, dan inicio a una experiencia visual y auditiva que los preparará para el encuentro interaccional con el actor del drama. Una forma distinta de concebir el hecho teatral, que además suma metáforas de naturaleza tecnológica a la misma obra en cuestión: un actor ha caído en algún tipo de sopor y fue a dar con su cuerpo a una clínica. En su inconsciencia, víctima de un virus, trata de rearmar la intervención de médicos y enfermeras sobre él, con la inconsciencia que lo tira hacia un fluir de recuerdos, deseos, confusión entre la realidad y el sueño, las impresiones pasadas y las presentes. Esa vivencia en el límite de dos mundos le es transferida al espectador o la espectadora, a través de la virtualidad audiovisual que les encierra en una narrativa, en una representación, separados del teatro (salvo sus cuerpos sentados en un asiento, en un lugar que no ven, y que perciben físicamente como un recinto amplio y oscuro). Lo dramático se desarrolla a través de un dispositivo. Si se es más o menos virgen en la experiencia de RV, la novedad es interesante. Por su parte, el relato audiovisual está bien concebido, logra una continuidad narrativa bien conducida a través de dosis de absurdo, con la venia de la idea de confusión, de duermevela y de hecho anti cotidiano, propias tanto del lenguaje artístico como del estado de coma. Todo es una preparación para el acto final, no virtual, donde el protagonista al centro de la escena debe tomar la posta del relato, y logra la conexión por medio de las artes físicas y emotivas del actor, cerrando el círculo virtuoso. La experiencia artística se completa y hace que haber asistido al Teatro Real haya valido la pena, rindiendo una legítima y estimable exploración de lenguajes artísticos ensamblados en función de contar una historia.

Pneuma, una dramaturgia de Sergio Ossés y Javier Artaza, actuación de Lucas Goria y dramaturgia de Marta Lagos Paredes, secundados por un gran equipo. Esta tarde/noche en el Teatro Real, sala Azucena Carmona, a las 19.30 y a las 21. Entradas $ 2500.

Lo emotivo en dos películas

Los estrenos de este jueves en el Cineclub Municipal suman a la cartelera local, hasta el miércoles, un filme francés y otro irlandés. A las 15.30 y 20.30 va Los hijos de otros (2022) producción francesa dirigida por Rebecca Zlotowski. La actriz Virginie Efira encarna a una docente cuarentona, sin hijos y con una rutina tranquila y bien encarrilada, a quien la vida le da la oportunidad de experimentar un hondo lazo afectivo con la hija pequeña de su reciente pareja. La naturaleza de la relación -algo bastante corriente- pone en crisis la cuestión de los vínculos que dependen a su vez de otros vínculos, los que se pueden, tristemente, romper. El otro título, a las 18 y a las 23, no ha sido traducido: The quiet girl, con original en irlandés, o sea la chica callada, (2022) dirigido por Colm Bairéad. Una chica de nueve años, Cáit, vive en la campiña irlandesa con una familia numerosa dentro de la cual no cuenta con atención ni afecto. Son los años ochenta. Obligada a pasar un verano en casa de una pareja de parientes lejanos y desconocidos, Cáit descubre formas felices del cariño y la posibilidad de ocupar un lugar correspondido en el mundo. La situación no es para siempre, pero tal vez lo sea el aprendizaje. Basada en un cuento de Claire Keegan, la película ha sido amada y multipremiada por la crítica.

Última función del Ballet Folklórico

Comenzó el miércoles y culmina hoy su paso por Córdoba el Ballet Folklórico Nacional, que presenta en el Teatro del Libertador una selección de piezas coreográficas de raíz folclórica en un lenguaje contemporáneo. Bajo la dirección de la coreógrafa cordobesa Glenda Casaretto, la compañía nacional de danza ofrece en su programa un homenaje a Mercedes Sosa: Mercedes... mujer, voz y pueblo, una coreografía de Candelaria Torres en base a una versión musical de Pedro Aznar. También se asistirá a Cuatro Estaciones Vitale´s, una pieza de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez con música de Lito Vitale. El repertorio destaca asimismo piezas selectas como el popular Pericón Nacional, en coreografía de Norma Viola y Santiago Ayala con música de Antonio Podestá; Zamba y chacarera, coreografías de Nydia Viola sobre La Tristecita, de Ariel Ramírez, y La Telesita, de Andrés Chazarreta. El espectáculo también contiene el cuadro Cuando sale el Sol, coreografía de Jimena Visetti Herrera y Rodrigo Colomba, con la participación en vivo de Juan Núñez en bandoneón y acordeón, Marcos Núñez en guitarra, Víctor Renaudeau en violín y Diego Wainer en contrabajo. Con entradas gratuitas, ambas fechas tienen invitaciones agotadas. A las 20.

La cultura se puede comer

Prosigue este jueves el ciclo Comé Culturas, un acercamiento a los sabores del mundo a precios accesibles, con participación de colectividades residentes en Córdoba en distintos bares, restaurantes y confiterías de la universidad, con organización de la Subsecretaría de Cultura de Extensión de la UNC. Los sabores mejicanos ya pasaron y los peruanos están por venir, y entretanto, en esta oportunidad, en el bar de la Facultad de Ciencias Económicas llamado 19/46 Bar&CO, Bv. Enrique Barros s/n – Ciudad Universitaria, hay ocasión de acceder hoy a platos de la tradición armenia, en el horario de 7 a 18, durante el desayuno, el almuerzo y/o la merienda.