Dólares del campo, decisión del gobierno

Por Javier Boher

[email protected]

La región Pampeana es la zona más importante del país, por población, tamaño, riqueza, diversidad de actividades económicas, educación y más. Es de donde sale la mayor parte de la producción por la que entran los dólares que siempre necesita cada gobierno nacional.

Ayer el ministro Caputo hizo el anuncio sobre el mecanismo a través del cual se espera que entren los dólares “del colchón”, es decir los dólares sin declarar que están en manos de los argentinos y que hacen falta para ayudar al gobierno -¡perdón!- para reactivar la producción. Fue por eso que el vocero Adorni tuiteó al respecto en su lacónico estilo: “Tus dólares, tu decisión. Fin”.

Rápidamente aparecieron algunos a tomar en el aire estas palabras para preguntarle al flamante legislador electo sobre el tema que más les preocupa, los dólares del campo. Nunca está de más recordar que dos de cada tres dólares de las exportaciones los genera el sector agropecuario de la región pampeana, que nunca puede disfrutar plenamente de los mismos. Cepo, retenciones, ganancias, gastos en mantener caminos, todo eso se lleva los dólares que generan los productores y que tanto desean los gobernantes. Prácticamente no existe el político que no le prometa el oro y el moro al campo, para terminar dándole chaucha y palitos una vez en el poder.

El enojo de los productores es comprensible, ya que no pueden acceder al fruto de un esfuerzo que realizan sin poder esconderse, mientras que los que se encargaron de guardar la plata fuera del sistema (porque se dedican a actividades ilícitas o lícitas pero en efectivo, como los inmobiliarios) van a poder gastar directamente sus dólares sin que nadie pregunte nada.

Por esas cuestiones del absurdo, José López (mano derecha de Julio De Vido) podría haberse dedicado a comprar bienes en lugar de llevar siete millones de dólares a un convento, pero un productor agropecuario no podría acceder al total de los dólares por la venta de la cosecha. Los incentivos moldean a las sociedades; si están puestos en premiar las actividades opacas, eso es lo que se obtenga.

No hay dudas de que la nefasta política económica del tercer y cuarto kirchnerismo ahuyentaron los dólares y achicaron la economía, lo que obliga a hacer la vista gorda con los dólares que puedan entrar hoy al sistema, pero eso no quita que el gobierno podría tomar medidas más favorables para un sector que tiene todos sus dólares en blanco y que puede ponerlos a girar en el sistema sin mayores complicaciones. Sin embargo, el gobierno elige mantener el yugo sobre el campo, aflojando los controles para el resto.

Hasta ahora no se ven decisiones claras para favorecer al sector agropecuario, que en cada campaña entierra más plata que la que entró por el RIGI y que -de disponer de esos dólares- no dudaría en meterlos en máquinas, riego, ladrillos o cualquier otra cosa con la que se la pueda multiplicar. En cambio, el campo recibió el anuncio de que vuelven a subir las retenciones a la soja (se terminó la ventana de liquidación para recaudar y sostener la salida del cepo) y que se mantiene la baja a las del trigo y cebada, confiando en que eso hará que los productores amplíen el área sembrada en esta campaña de invierno.

Buena parte del gabinete tiene dólares afuera que no trae para invertir y que prefiere tener en la seguridad de otros países que ellos no gestionan. Sus dólares son suyos y ellos eligen dejarlos fuera del entramado productivo argentino. Mientras tanto, los que se esfuerzan por hacerlos brotar del suelo del país no pueden usarlos ni siquiera para cambiar las máquinas. Sobre esos dólares parece que la decisión sigue siendo del gobierno.