Los peores rasgos de la política

Por Javier Boher

[email protected]



“Atacaron a pedradas la caravana del presidente”, decía el título de la noticia, algo que se ha visto decenas de veces y que hay que preguntarse qué efecto tiene, por eso hay que arriesgar algunas conjeturas al respecto.

Lo primero que hay que notar es que estamos en campaña y que los políticos son una de las peores clases de persona que existe. A los fines de ganar van a recurrir a casi todas las herramientas que estén a su alcance, como hacer un acto con discapacitados y sacarlos en primer plano en una publicidad en televisión abierta para marcar diferencias con el gobierno nacional.

Otra cuestión a tener en cuenta es que hay gente que siempre se posiciona en un extremo de la vida política, ignorando el diálogo y la convivencia para apostar por el enfrentamiento, el caos y la violencia.

Esto no es algo estrictamente ideológico -porque esas personas pueden ser de izquierda o derecha- sino de compromiso con la vida democrática. Esta clase de gente se destaca por pedir el exterminio o la desaparición de los que se le oponen, sin más criterio que ese de pensar distinto. Suelen ser los que endiosan la épica movimentista y la idea de que hay que ocupar la calle porque es el espacio en el que se expresa el pueblo (como si tal cosa existiera).

En tercer lugar, las denuncias por corrupción han dejado al gobierno en un lugar de debilidad, afectado en su imagen. La insistencia de algunos medios en seguir hurgando en busca de más información le incomoda al poder, que necesita que se hable de otras cosas para olvidar los audios del ex titular de la ANDIS. Lilia Lemoine obstruyendo la cámara a Marcela Pagano en plena sesión del Congreso es una forma de mover las aguas, pero insuficiente para que se cambie el foco del discurso.

Ahí aparecen las piedras.

Las redes sociales cambiaron la forma de informarse, pero también el volumen de información que circula y la velocidad de renovación de la misma. Si antes era posible sostener un tema en agenda durante semanas, cada vez es más difícil hacerlo, especialmente cuando uno de los sectores que participa de la discusión pública se encarga de sembrar temas y polémicas todo el tiempo. Esto no es nuevo, porque el kirchnerismo lo hacía todo el tiempo, pero impresiona verlo en funcionamiento en otro espacio.

Las piedras

La caravana del presidente Milei pasó por Lomas de Zamora, partido del conurbano bonaerense donde alguna vez supieron gobernar los nada polémicos Eduardo Duhalde y Martín Insaurralde, territorio hostil para las fuerzas no peronistas.

Durante el trayecto hubo gente que arrojó piedras al presidente y su comitiva, a la vez que participó de refriegas con adherentes al gobierno nacional. Los muchachos son así, incorregibles.

En rigor de verdad, ver la pickup escapando raudamente por las calles del conurbano, seguida de una moto que llevaba a José Luis Espert de acompañante (sin casco y con su brillante calva al aire) parecía una imagen de la distópica Detroit de Robocop, con Espert en el papel del oficial Alex Murphy después de la intervención que lo convirtió en el protagonista de la saga.

Rápidamente el gobierno se puso en papel de víctima, señalando al kirchnerismo como esos mismos violentos de siempre. Ahí la cosa quedó mucho más clara.

La estrategia

El elenco libertario ha decidido reflotar la grieta para estas elecciones, confiado de que el rechazo al kirchnerismo sigue siendo fuerte y determinante del voto. Lo que pasó con las piedras (que le ha pasado a otros gobiernos antes y no debería seguir ocurriendo) es un hecho de un impacto gráfico importante que permite explotarlo en redes.

Lo más fácil es señalar, como siempre, a servicios de inteligencia infiltrados, aunque todos sabemos que está lleno de inadaptados que creen que la violencia es una forma válida de hacer política.

La saga de derrotas legislativas que ha recibido el gobierno, sumado a las piedras y al escándalo de las coimas, forma parte de una crisis que está viviendo el oficialismo y que agrupadas de esta manera sobredimensionan la amenaza que representa el kirchnerismo, hoy reducido a un partido regional del conurbano.

No pretendo decir que el gobierno está detrás de esto haciéndose la víctima, pero es sospechosamente oportuno que pasen todas estas cosas antes de una elección en la que la estrategia elegida por el oficialismo es la de meter miedo con el regreso del kirchnerismo. Más allá de esta apreciación, le sirve a su narrativa y le da elementos como para sostener su campaña, la de que todo lo que se logró controlando la inflación está en riesgo si se vota a los candidatos de Cristina.

La retórica de la violencia (sea para atacar o para defender) sirve durante un tiempo, cuando la gente está alerta, pero con el tiempo se diluye. Nadie puede vivir todo el tiempo con la guardia en alto, motivo por el cual se empieza a poner al margen de la política y que explica los bajos niveles de participación de este año.

Piedras, coimas, gritos, violencia y enojo parecen ser los elementos por los que apuestan oficialismo y oposición en una pobrísima campaña electoral que sigue exhibiendo los peores rasgos de una de las peores clases de gente que existe.