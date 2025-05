Por Javier Boher

[email protected]

Qué problemas enormes que tienen algunos gobiernos con los medios públicos. Si hay muchos ámbitos en los que no se dan cuenta de la importancia de separar gobierno de Estado, en el caso de los servicios de radio y televisión directamente ni se les cruza separarlos. Todo tiene que ser difusión de la obra de gobierno.

El kirchnerismo llevó esto al extremo. En el momento de mayor aspiración autoritaria pretendió avanzar sobre los medios de comunicación para replicar el modelo santacruceño a nivel nacional. Toda la parafernalia del 7D para dividir al grupo Clarín, la Ley de Medios o la creación de la Televisión Digital Abierta fueron parte de aquel delirio.

En este último punto llegamos a lo más importante de esta larga introducción. La mayor parte de los canales del sistema de televisión por aire dependen de los fondos públicos para funcionar, por lo que siempre el gobierno de turno tendrá una herramienta con la cual condicionar la producción de contenidos. A excepción de algunos canales de noticias o de entretenimiento, todos los otros dependen del Estado nacional, sea de alguna universidad, de un grupo de estas, del gobierno a secas o de alguna otra dependencia. Uno de esos canales es Paka Paka, el canal para niños.

Este canal siempre estuvo en el centro de la polémica por lo que algunos entienden como adoctrinamiento. Los dibujitos y series pasaron por distintos momentos, pero en muchos casos se trató de claros posicionamientos políticos alineados con una parte del espectro ideológico. Se puede coincidir o no con los mismos, pero no se puede negar su sesgo. Personalmente lo que más me ha molestado fue que en algún momento había un noticiero en el que adolescentes hablaban de temas de adultos en un lenguaje para niños. Totalmente innecesario.

El viernes los libertarios anunciaron la nueva programación del canal infantil, con la inclusión de Dragon Ball Z (parte de la simbología del mundo libertario), producciones propias que todavía no sabemos cuáles son, un rediseño de Zamba (ícono partidario del kirchnerismo que habla de “maternar” o “paternar”) y la llegada de una serie abiertamente conservadora, los Tuttle Twins.

De este modo los detractores del Estado, indignados por el adoctrinamiento, señaladores del inmoral gasto público, ponen el aparato estatal -pagado con la plata de todos- a bajar línea política a niños. ¡Qué tiempos aquellos en los que les gustaba decir aquello de “con mis hijos, no”!

Hay gente que no quiere entender que los números pueden dar la fuerza, pero no la razón. Llegar eventualmente a ocupar el Estado y tener a disposición todos los resortes del mismo no significa estar habilitado para usar esos mecanismos en beneficio propio. Si el kirchnerismo usaba los medios públicos para imponer su agenda lo que hay que tratar de hacer es crear los mecanismos necesarios para evitar que se vuelva a repetir, no generar una propia versión alternativa de dicha perversión.

Fundamentalmente -y esto no se debe perder de vista- todo ese minucioso trabajo que hizo el kirchnerismo poniendo tiras o micros en los que suenan sikus y quenas, le cantan al mamboretá, hablan de sus emociones, hacen yoga o entrevistan a un nieto recuperado no evitó que se genere una reacción social en sentido opuesto y contradiciendo todo lo que buscaron conseguir.

Paka Paka se lanzó como programa en 2007 y como canal en 2010. No hay que darle muchas vueltas a las fechas: los primeros espectadores de la señal hoy son mayoritariamente votantes libertarios, casi como si todo aquello no los hubiese condicionado en lo más mínimo. No sabemos qué pasará en el futuro con los que hoy consuman esta nueva programación, pero podemos anticiparnos en que hay tantas influencias, tantas variables propias del contexto de los adultos que los rodean, tantos procesos sociales que atraviesan a los niños y una competencia directa del celular, las redes sociales y los contenidos a demanda que probablemente todo esto que se discute hoy sea inocuo en términos de adoctrinamiento. Ni hablar de que los padres deberíamos estar siempre atentos a lo que consumen nuestros hijos.

Los libertarios más fanáticos están exultantes con este cambio, quizás incapaces de entender lo mal que está elegir contenidos solamente por cuestiones ideológicas y no por el aporte que pueda tener en términos educativos. Están descubriendo el Estado y se encuentran en la etapa de la refundación, creyendo que ellos saben la posta de las cosas y que van a venir a enseñarle a todos de qué manera funciona el mundo, como si no estuviesen repitiendo los mismos vicios de los que fracasaron antes. Solo les falta cambiarle el nombre al canal por algo más a tono con el nuevo líder, algo como Conan Conan, Kuka Kuka o Pelu Pelu. Igual para los muchachos da lo mismo: el éxito del canal no vendrá dado por la cantidad de espectadores, sino por las fuerzas que vienen del cielo.

Así de tontos suenan cuando quieren justificar estas cosas.