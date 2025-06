Cristina Fernández de Kirchner confirmó que será candidata a legisladora bonaerense

Por Redacción Alfil

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó anoche que será candidata a legisladora bonaerense en las próximas elecciones de septiembre de este año. En la misma jornada en la que el expresidente Mauricio Macri no descartó una alianza con La Libertad Avanza en territorio bonaerense, la presidenta del PJ Nacional hizo el anuncio anoche en C5N.

CFK dijo, además, que hay que modificar la Constitución “para que se vote cada cuatro años, no cada dos” y recordó cómo fue la estrategia en el 2023 para conservar la provincia de Buenos Aires, momento en el que le mandó un dardo al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Si estoy mintiendo, que alguno diga que estoy mintiendo”, dijo en clara alusión al mandatario bonaerense.

No obstante, dijo que quiere la unidad y sostuvo: “voy a ser candidata en la tercera sección electoral”. “No es un problema de la Legislatura bonaerense, es un problema de sentido común. Si al PJ no le va bien en septiembre ¿creen que le puede ir bien al peronismo en octubre? O desconocer que el resultado de septiembre no puede irradiar al resto del país”, sostuvo.

“La Provincia de Buenos Aires nunca se desdobló”, dijo en otra crítica a Kicillof.