"Donde Milei recorta, Cristina protege": el spot de CFK tras oficializar su candidatura

Este lunes, luego de que la expresidenta Cristina Kirchner confirmó su candidatura a legisladora bonaerense en las elecciones 2025, se difundió por las redes el primer spot de campaña de la presidenta del PJ Nacional.

Durante su primera entrevista periodística en años, la cabeza del Partido Justicialista confirmó su candidatura en la Provincia de Buenos Aires. "Sí, voy a ser candidata", dijo, y añadió que la única posibilidad del peronismo de hacer una buena elección en octubre es tener un buen desempeño en la provincia de Buenos Aires."Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo le va mal en septiembre, le termine yendo bien en octubre?", subrayó.

Esta mañana del lunes circuló la primera pieza audiovisual que oficializó la candidatura de Cristina Kirchner. El video dura poco más de un minuto y comienza con un repaso de la carrera política de la dirigente peronista. "Ella ya fue casi todo: primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa, disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho, nunca se jubila de la historia", repasa el spot.

"Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde el destruye, ella reconstruye", resumió la voz en off de la primera pieza audiovisual que se difunde el día después de su confirmación."No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que lucha con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país más justo", concluye la pieza audiovisual.