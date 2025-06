Por Francisco López Giorcelli

El 5 y 6 de junio se define el último decanato pendiente en la UNC. Germán Pereno, actual decano, buscará retener la conducción frente a Paula Irueste, que llega al balotaje con una ligera ventaja y una narrativa de cambio que gana simpatías entre estudiantes y docentes.

No todo quedó resuelto en la UNC tras la reciente jornada electoral universitaria. Mientras el oficialismo retuvo nueve de las 15 facultades y la oposición sumó otras cinco, una sola unidad académica no logró consagrar fórmula en primera vuelta: la Facultad de Psicología.

La razón es sencilla. Ninguna de las listas alcanzó el 40% necesario para evitar una segunda vuelta. La fórmula que encabezó la psicóloga Paula Irueste, con Silvina Brussino como compañera, alcanzó un 36,4% de los votos. Le pisó los talones el actual decano Germán Pereno (Synthesis), con 35,8%. Números demasiado ajustados como para anticipar un ganador, pero que dejaron una señal: la continuidad no logró consolidar la ventaja del aparato de gestión.

Por eso, este 5 y 6 de junio, Psicología volverá a las urnas. Con una diferencia de apenas seis décimas, la disputa se resolverá en balotaje, el único en toda la UNC. La Junta Electoral fijó esas fechas para que los cuatro claustros —docentes, nodocentes, estudiantes y egresados— definan al próximo decano o decana por los próximos tres años.

La segunda vuelta será presencial entre las 8 y las 18 horas, pero también se habilitó el voto por correo postal para egresados y egresadas, un segmento cuantioso, disperso y muchas veces menos previsible. En un escenario tan ajustado, ese padrón podría inclinar la balanza.

Detrás del empate técnico, lo que se juega es más que un simple cambio de nombres. Se contraponen dos modelos: Synthesis, la lista oficialista, representa la continuidad del radicalismo universitario apoyado por Franja Morada, con un discurso asentado en la estabilidad institucional y la experiencia de gestión. Nueva Concertación, en cambio, se presenta como una alternativa que interpela al modelo actual, apoyada por el Movimiento Sur, se pone al hombro las demandas de actualización curricular, mayor participación de los claustros medios y una crítica explícita a la “gestión reciclada” de Pereno, a quien acusan de repetir promesas incumplidas en los últimos cuatro años.

La elección en Psicología no es una isla. Se inscribe en un mapa universitario que viene mostrando reacomodamientos importantes. La hegemonía oficialista ha comenzado a ceder terreno, como ocurrió en Filosofía, donde la gestión también cambió de signo. Lo que ocurra en este balotaje puede cerrar simbólicamente ese ciclo de transición o bien frenar momentáneamente su avance.

Aunque por ahora nadie se anima a cantar victoria, el favoritismo (leve, pero perceptible) parecía inclinarse hacia la lista que propone un giro en el rumbo. Sin embargo, un dato de las últimas horas puede cambiar el escenario: si bien la lista que salió tercera, encabezada por Verónica Bianchetti, no expresó formalmente a qué fórmula apoyará en esta segunda vuelta, distintas fuentes coinciden en que sus principales referentes docentes —de perfil filo kirchnerista— se inclinarían por apoyar a la fórmula oficialista de Pereno.

El gesto es, cuanto menos, paradójico en términos ideológicos. Pero responde a una lógica más pragmática: los docentes representados por este especial de la facultad, “críticos” de ambas fórmulas, parecerían optar por preservar ciertos espacios dentro del esquema actual. Este movimiento, aunque no formalizado, puede terminar consolidando la ventaja del oficialismo en el claustro docente, que tiene peso ponderado dentro del esquema electoral que se modificó hace un poco más de 6 años.

No obstante, del otro lado también hay terreno ganado. La oposición cosechó adhesiones en los claustros estudiantil, nodocente y egresado, con una consigna de renovación institucional que resuena especialmente entre los sectores más jóvenes. En ese punto, el escenario opositor busca parecerse a lo que permitió en las últimas elecciones ganar a la oposición en la Facultad de Derecho, que pese a no haber triunfado entre los docentes, logró ganar con los otros tres claustros a su favor. Es decir, confirmar una alianza amplia entre los claustros que no suelen protagonizar el juego político tradicional o que no cuentan con la ponderación con la que cuentan los docentes.

En términos estrictamente institucionales, el oficialismo tiene la ventaja de contar con la estructura de gestión y el respaldo del rectorado. Pero el viento de cambio, aunque no huracanado, sopla con constancia. Entre los estudiantes, la lista oficialista no logró imponerse con claridad, mientras que el voto docente y egresado se mostró dividido. Una postal de la fragmentación que atraviesa hoy la vida política de la Facultad de Psicología.

El decanato que se elija en junio deberá gestionar una coyuntura compleja: recortes presupuestarios nacionales, tensiones gremiales, y un estudiantado que, como en toda la UNC, exige menos retórica y más respuestas. No será un ciclo sencillo para nadie.

Mientras tanto, el rectorado sigue de cerca esta definición. No se trata solo de un casillero institucional. En una facultad con peso político propio, gremial y simbólico, el resultado del balotaje podría inclinar el eje de poder dentro del Consejo Superior y marcar el tono del cierre de ciclo universitario. En Psicología, el cambio está en juego. Pero también la capacidad del oficialismo para resistirlo.