Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Háganse cargo”

El periodista dialogaba con su informante, inmerso en las filas del radicalismo, sobre el rol que tomó el partido en el debate por la regulación de los “trapitos”.

Informante: Prendí la tele recién, puse Telediario y me entretuve un ratito viendo el debate entre concejales por el tema de los trapitos. Estaban Leandro Carpintero en nombre del oficialismo, Franco Miranda por el nazarismo y Antonella Nalli agitando las banderas del centenario partido. Fue la más filosa.

Periodista: ¡El debate del momento! Me interesa. ¿Qué dijo la concejal?

I: Le tiró con de todo a la gestión municipal. Dijo que la Municipalidad no está saliendo a la calle a encontrarse con la gente y a solucionar problemas, que hay adicciones y falta de trabajo, pero que no están encontrándole la vuelta. Después, le tiró al área de Estadísticas de la Muni, diciendo que hace un año tienen presupuesto disponible pero no lo utilizan para brindar soluciones.

P: ¡Fuerte!

I: Le dije, filosa. Tuvo un cruce tenso con Carpintero. De tono elevado. Por lo menos, mostró algo de sangre en las venas, más de lo que se ha visto de parte de algunos correligionarios.

P: Ahí entré a las redes y lo están replicando al recorte en varias cuentas radicales.

I: Sí, lo vi. Con hashtag y todo. “Haganse cargo”, es lo que le dijo la concejal al Gobierno. No sé si es la frase más feliz. Yo diría que es medio “mufa”.

P: ¿Por?

I: ¿No se acuerda? Tiene copyright deloredista esa frase. Rodrigo (de Loredo) se hizo famoso en todos lados con esa famosa intervención en la Unicameral, creo que en 2013. Después de eso, se cansó de perder elecciones.

P: Coincidencia.

I: No sé. Dudo porque Nalli dijo eso y lo hicieron hashtag de nuevo. Bien rápido.

P: ¡Ah! Entiendo.

I: Pero, como le dije, no sé si es la mejor frase, menos viendo el presente del diputado. A menos que la gente de “La 30” la esté empezando a ver y vuelva a la esquina de Rodrigo (risas).