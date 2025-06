Por Julieta Fernández

En la localidad de Las Higueras, más de 25 sindicatos -nucleados en Las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT- manifestaron abiertamente su apoyo a una posible candidatura a diputado del legislador Miguel Siciliano. El jefe del bloque oficialista en la Legislatura ha visitado frecuentemente el Gran Río Cuarto y ha mostrado cercanía a los intendentes Gianfranco Lucchessi, Guillermo De Rivas y Maximiliano Rossetto, quienes también han formado parte de la mayoría de los encuentros.

En diálogo con Alfil, en la previa al encuentro con los sindicatos e intendentes, Siciliano valoró el recibimiento de la dirigencia local y regional: “Lo venimos haciendo frecuentemente porque nos interesa discutir de la realidad regional, provincial y nacional. Y han dejado claro su acompañamiento al gobierno provincial. Incluso lo hablo con intendentes que no son de Hacemos Unidos por Córdoba pero reconocen que la Provincia es la única que está asistiendo a los municipios en este contexto”. El legislador dijo que, en algunos casos, si no fuera por la mano que tiende la provincia, hay municipios que “apenas pueden pagar sueldos”.

Alfi también le consultó sobre la disputa judicial entre el Banco Nación y distintos municipios del país, incluido Río Cuarto. Siciliano opinó que el gobierno nacional va a “terminar de fundir a los municipios”. “Si vos querés ser serio y discutir el sistema tributario, hay que hacerlo en serio. 7 de cada 10 pesos de un vecino que paga, se los lleva el gobierno nacional. ¿A cambio de qué? Si ya no hacen rutas ni las mantienen, no mandan la plata para salud, educación, seguridad, si no pagan incentivo docente. Si vos querés que bajen impuestos los municipios y provincias, dejá de quedarte con 7 pesos de cada 10 y dejá lo que haga falta para garantizar los servicios a la gente”.

Sobre el apoyo explícito que ya han planteado intendentes como Edgar Bruno de Canals, Siciiano se mostró agradecido pero aseguró que “yo no tengo en mi mente ser candidato, soy un hombre de equipo. Pero el apoyo de los intendentes o dirigentes que así lo han planteado, me hace sentir agradecido y saber que el camino es ese: recorrer el territorio y escuchar a los trabajadores, a los empresarios. Pero yo lo hago porque es mi obigación. El legislador también ponderó el grupo de “intendentes jóvenes o que recién inician su primer mandato” en el departamento y destacó a Gianfranco Lucchesi, a igual que De Rivas y Rossetto “son intendentes con los que me saco el sombrero”.

Finamente, sobre el quórum que dieron los diputados de Hacemos por Córdoba y la negativa del bloque radical de Rodrigo de Loredo, el legislador consideró que: “De Loredo está dispuesto a arrodillarse para tener un lugar en la lista de La Libertad Avanza. Su prioridad no son los jubilados de Córdoba ni la discapacidad. Si De Loredo decidió sumarse a las filas de LLA no está mal, es una decisión personal. Pero me parece mal que priorice su mezquindad antes que los jubilados y la discapacidad”.