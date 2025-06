Por Redacción Alfil

Después de una jornada caldeada en el Congreso por lo que fue el tratamiento y la media sanción al incremento del 7,2% a los jubilados, que luego el Gobierno ratificó que vetará, el exministro schiarettista y extitular de Anses en la gestión de Milei, Osvaldo Giordano, fue parte de las entrevistas en Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10).

Allí, Giordano dijo “con la sesión se demostró la incapacidad para abordar un tema importante. Existen fórmulas que no funcionaron y sobre las que se insisten como las moratorias. Tenía que salir mal, salió mal y va a terminar igual con un veto”. “Vimos hace poco la experiencia de Uruguay que tuvo trabajando casi un año a una comisión de expertos y recién después se avanzó, hasta que no se siga un camino similar vamos a repetir errores. Es todo muy desordenado y decadente”, dijo Giordano.

El exintegrante del gabinete schiarettista se mostró muy crítico del debate en la Cámara baja y, al ser consultado acerca de otras reformas que amagan con discutirse en el Congreso antes o después de las elecciones, Giordano dijo: “para algunas reformas es riesgoso decir ‘hasta octubre nada’. Todo tipo de reformas requieren acuerdos con los gobernadores; es decir que son los mismos los que te tenés que sentar ahora o después de octubre. Una provincia sola no puede eliminar Ingresos Brutos requiere una reforma más integral como por ejemplo lo que plantea el Ieral como el ‘súper IVA’. La noticia más negativa de la semana fue la del Congreso y la positiva fue la de los gobernadores, con mucha seriedad, retomar la agenda del Pacto de Mayo”.

Giordano también sostuvo que “la actividad económica se recuperó de una enorme caída, pero es sólo recuperación. No es crecimiento”.

Y, por último, como parte de los nombres que se barajan para que integre alguna lista, el exfuncionario de Milei afirmó: “después de ver lo de Diputados no me gustaría ser candidato (risas). No veo ninguna necesidad por el momento porque al aporte para mejorar las políticas públicas lo estoy haciendo desde el Ieral”.

Pretto y el conflicto con el Suoem

En tanto, otro de los invitados fue el viceintendente Javier Pretto quien se refirió, no sólo al incremento del boleto del transporte urbano, sino también por el conflicto entre el Municipio y el Suoem.

“Hay un desgaste presupuestario con el transporte porque se decidió hacer erogaciones para que no haya medidas de fuerza y la gente no se quede sin servicio. Ahora se aumentó el boleto urbano y puede llegar a reducir un poco los recursos que pone el Municipio”, dijo Pretto y agregó sobre el presupuesto municipal: “en las últimas décadas no se hicieron las obras de infraestructura que Córdoba merece, cayó la recaudación y no hay envío de fondos de Nación, es todo un combo”.

Por su parte, acerca de la negociación entre el Municipio y el Suoem, Pretto afirmó: “no conozco los detalles de la negociación con el gremio. El Municipio tiene predisposición al diálogo y tratar de acordar lo que es racional en materia salarial. Hay una carencia de recursos que es para todos”.

Por último, dejó una frase en torno a la sucesión del intendente Daniel Passerini: “la sucesión natural debería provenir del PJ. Después hay que ver cómo están posicionados los perfiles. Yo voy a estar donde me convoquen”, dijo.