Por Redacción Alfil

En la última edición de Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10) fueron de la partida el diputado nacional del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y el legislador provincial del peronismo, Leonardo Limia. Ambos se refirieron al contexto electoral del 2025, y también hablaron del escenario nacional con las tensiones de la última semana entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.}

“Sería inteligente que Schiaretti valore jugar”

Agost Carreño destacó su presencia en un bloque que se referencia en los gobernadores dentro de la Cámara de Diputados y dijo que son todos mandatarios provinciales “de centro”. “Es razonable lo que están haciendo los gobernadores. Vimos lo del Senado, va a seguir en Diputados la semana que viene y tendremos un agosto muy complejo. El Gobierno ajusta en jubilados, discapacidad, universidades… y los gobernadores piden discutir prioridades y federalismo. El Gobierno les mintió mucho a los gobernadores. Les dijo que iban a mandar el Presupuesto, no lo hacen, buscan mil maneras los gobernadores de dialogar, pero no se llega. (Guillermo) Francos dice algo, se da vuelta y no hay respuesta”, sostuvo Agost Carreño.

Y agregó: “yo estoy dentro de un bloque que se llama Encuentro Federal y fuera de la Cámara trabajamos todos los días en tratar de armar un espacio de centro. Lo que fue el larretismo en su momento. Que no era la opción más gritona, pero era la que tenía gestión.

A Llaryora lo veo en el centro, lo mismo a (Maximiliano) Pullaro, Nacho Torres, (Rogelio) Frigerio. Dista muy poco el discurso de esos cuatro gobernadores. Sacaron el polvo de las sillas del CFI y desde ahí se plantan al Gobierno nacional. No pelean, reclaman”.

Agost Carreño sostuvo, además que, en estas elecciones “cada provincia tendrá su regla y pesará distinto el rol de los gobernadores”. “El PRO Córdoba tiene una realidad distinta a la que pasa a nivel nacional. Lamento que el cierre de listas para el PRO este año sea con órdenes de Buenos Aires y no como cuando me tocó a mí la lapicera que fue el mejor cierre de listas. Hoy el PRO está echando gente y no tenemos lo mismo que hace un tiempo. La actitud de PRO fue para ese lado, pero felizmente veo que Macri está haciendo un regreso al centro”, dijo.

Por último, el diputado dijo que “con la fugacidad que hoy tiene la política, el que no juega en un turno electoral queda muy relegado. Sería inteligente que Schiaretti valore jugar”.

Limia: “me gustaría ser diputado”

En tanto, el legislador Limia reconoció que le gustaría ser candidato a diputado. “Me parece que tenemos que llevar al Congreso dirigentes que puedan defender los derechos de las provincias que muchas veces tienen que ver con lo económico. Hemos venido trabajando desde la Legislatura en muchos proyectos vinculados con la defensa de Córdoba, defensa de los derechos de la discapacidad, con la Caja de Jubilaciones, con la redistribución impositiva que se necesita hacer. Me parece muy importante aportar conocimiento y llevar a cabo esa tarea”, agregó Limia.

En esta línea, remarcó la importancia del peronismo capitalino a nivel territorial para trabajar en la campaña para octubre. “El PJ siempre está activo siendo la maquinaria electoral que le ha permitido a Hacemos Unidos por Córdoba llevar a cabo todos los turnos electorales, tanto como elecciones ejecutivas, municipales como las legislativas nacionales”.