Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La espera del nombramiento en ANSES

La cronista dialogaba con el trabajador de ANSES, ante la falta de novedades sobre el nombramiento del nuevo director. Según pudo saber Alfil, el empresario Nicolás Berenguer sería el próximo titular de ANSES Río Cuarto, tras la salida de Silvina Drovandi a comienzos de mayo.

Periodista: Hace un tiempo le pregunté sobre Nicolás Berenguer. Me dijo que aparentemente estaba tramitando su nombramiento y presentando la documentación.

Trabajador Anses: No he sabido mucho más. No se escucharon otros nombres prácticamente. Y tiene algo de sentido: si se fija en la agenda de Laura Soldano, Berenguer ha estado acompañándola en varias actividades.

P: Hay algunos videos con algunos planos individuales de él. Así que pienso lo mismo. ¿O me estoy enroscando mucho en la parte audiovisual? (risasA)

T A: No hay que minimizar esas cosas porque todo comunica. Si se lo muestra bastante, por algo es. Berenguer también estuvo muy activo con el resto del grupo de Soldano en el nuevo local partidario y en la campaña de afiliación en Plaza Roca. En fin, no he tenido muchas novedades aún pero acá se sigue hablando de él y se dice que “en cualquier momento” podríamos enterarnos del nombramiento. Incluso los gremios, que también están expectantes, tienen el mismo dato.

P: Será cuestión de tiempo, entonces.

T A: Así es. Aparentemente, solo queda esperar la resolución y que se oficialice. Está claro que (Gabriel) Bornoroni le ha confiado el armado local a Soldano y tiene sentido que un jugador de ese equipo sea el que más suena para ocupar el lugar. Y como se suele decir… “en la cancha se ven los pingos”.

“No creen discordias donde no las hay”

El periodista recibía el mensaje de un dirigente peronista que, desde su lugar en el oficialismo, comentaba sobre un dato reflejado en un Enroque Corto.

Dirigente: A ver si puede ayudarme, porque me va a matar la duda. ¿Con quién habló sobre el locro del sábado?

Periodista: ¿Usted me está pidiendo que revele una fuente? Está loco.

D: Valía la pena intentar. Pero no puedo creer que haya gente de la nuestra que tenga tantas ganas de armar quilombo.

P: ¿Quilombo? ¿Con qué tema? No lo vi venir (risas).

D: Leo que le comentaron que los muchachos prunottistas estaban incómodos en el evento, como sapos de otro pozo cuando cantamos la marcha. Y yo, le digo la verdad, creo que eso es una mentira gigante dicha por alguien que evidentemente quiere dañar el trabajo que estamos haciendo para que el equipo rinda a su máximo.

P: ¿No pasó eso?

D: Yo creo que no. Y, si hubo alguna incomodidad, estoy seguro de que nos lo hubieran hecho notar. Los chicos de ese grupo están muy comprometidos con la gestión y con la militancia de este espacio, rinden bien y no arman ningún lío. La verdad es que me molestó mucho leer que hay gente dañina.

P: ¿Le sorprende que se comente esto? Se lo pregunto en serio, porque parece que en un año electoral como este pueden pasar cosas así.

D: Obvio que quien sea que le haya hablado quiere hacer la suya y romper.

P: No insista que no le voy a decir nada.

D: (Risas) Ya sé. Estoy haciendo catarsis. Pero también lo digo para que se sepa: estamos trabajando bien, no armen discordias donde no las hay.

P: Anotado. ¿Algo más? (risas)

D: Ya me descargué. A volver al trabajo. Hasta luego.

117 nuevos libertarios

El joven libertario, desde afuera de La Libertad Avanza, le comentaba al periodista sobre la actividad de afiliación que el partido de Javier Milei llevó a cabo el fin de semana.

Informante: Me enteré cuántas afiliaciones juntó Laura Soldano el sábado con el puestito en Plaza Roca.

Periodista: ¿En serio? ¿Cuántos nuevos libertarios hay en la ciudad?

I: Fueron 117. Buen número, la verdad.

P: ¿Fue irónico?

I: Le juro que no. En serio es una buena cosecha (risas).

P: Me sorprendió.

I: No es fácil juntar afiliaciones. El clima no está para que la política junte gente. De hecho, está para perder.

P: Pero el caso libertario es distinto. ¿No es que Javier Milei gana apoyo porque no es político?

I: Nadie se cree que no es político. Ya no.

P: ¿Entonces?

I: Hay gente que quiere apoyar una causa global. Soldano no es santa de mi devoción, pero la gente que fue y puso el gancho para sumarse al partido no lo hizo por recibir algo a cambio. Es genuino el sentido de los que quieren hacer un cambio.

P: ¿Lo están por scoutear del equipo de Soldano?

I: (Risas) No sea malo. Las diferencias siguen estando y estarán para siempre. Veremos si después les alcanza con un puñado de afiliaciones para meterse en la discusión política.

P: ¡Ahí está! ¡Apareció!

I: Usted me presiona y yo no puedo caretearla más (risas).

P: ¿No vale la afiliación entonces?

I: Valen, obvio. Pero no son lo más importante. Yo le diría a Laura que empiece a acostumbrarse al papel, pero no al de las afiliaciones. Que lea un poco más de actualidad política, la Constitución, de historia. Si no, después tira cualquier bolazo. ¡Menos Instagram, más libros!

Uber y ¿sus consecuencias?

El informante llamó a la cronista luego de conocer que una de las empresas de remises más conocidas de la ciudad habría cerrado sus puertas. En diálogo con LV16, el presidente de la Cámara de Concesionarias de Remises, Juan Carlos Viale, planteó que el sector atraviesa una situación crítica tras seis meses de la legalización de Uber en Río cUARTO.

Informante: Hoy temprano me tomé un remis y el conductor me dijo que una empresa local había cerrado. Me sorprendió muchísimo la noticia. Después en la radio lo terminaron de confirmar. Los remiseros dicen que Uber se los está comiendo.

Periodista: Tremendo. No sería de extrañar que pronto haya alguna movida de los taxis y remises.

I: Eso pensaba. La verdad, siempre pensé que ambas opciones podrían convivir. De hecho, muchos remiseros también prestan servicios a través de la plataforma. Pero parece que algunos descuentos y promociones de Uber están tirando abajo el servicio de remisería y taxis. Van a tener que bajar sus precios pero esto no es tan simple para los costos que afrontan.

P: Bueno, la ordenanza creo que planteaba marcar una tarifa con un precio máximo.

I: Exacto. Pero con la posibilidad de que se puedan ofrecer descuentos. Al menos algo de eso planteaba el proyecto original, para tratar de equilibrar un poco. El servicio ya viene hace años en picada. Si a mucha gente le cuesta pagar el bondi, imagínese un remis o taxi. Aún así, si la llegada de Uber aceleró el cierre de una empresa importante, es algo a lo que hay que prestar atención. Y acá van a volver a surgir aquellas voces del sector que mostraban resistencia al proyecto.

P: Por el lado de la dirigencia política, no creo que salgan a pinchar al oficialismo con esto. Después de todo, ellos también fueron grandes impulsores del debate.

I: Así es. Sinceramente creo que, cuando se aprobó, los dirigentes no pensaron que iba a ocurrir esto. Menos en tan poco tiempo. Es triste pero habrá que buscar soluciones.