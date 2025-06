Por Redacción Alfil

El senador Luis Juez fue uno de los invitados a Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10) y repasó el fallo en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la semana pasada. “Cristina ganó una centralidad impresionante desde que se conoció la sentencia y para la liturgia del peronismo eso es increíble. El PJ de Córdoba no se anima a hablar de la situación de CFK y ahí se disciplina. Por eso, hay que escucharla y leer lo que quiere decir”, dijo Juez.

Además, repasó lo que ocurrió con el debate por Ficha Limpia hace semanas en la Cámara alta y dijo que “cuando se discutió el kirchnerismo dijo no puedo creer que la vocera sea una peronista en referencia a la esposa del exgobernador (Juan) Schiaretti, Alejandra Vigo”. “Lo de Ficha Limpia fue una picardía”, agregó y señaló que el exgobernador de Misiones “(Carlos) Rovira tiene un altísimo nivel de protagonismo, pero atrás del biombo”.

“Por eso, con la centralidad que tiene CFK bajó una agenda que nadie puede negar. Los problemas de la Argentina no están resueltos y son de vieja data. Cristina los mencionó a todos como la jubilación, el hambre, la miseria… cómo no advertirlo, cómo no contarlo. ¿Quién se le va a animar a Cristina? CFK sabía que esto terminaba así, incluso cuando apeló a la Corte”, agregó Juez.

El senador también sostuvo que “el peronismo de Córdoba logró horadar y fragmentar a la oposición. La obra pública que la condenó a CFK es exactamente igual a la que se hace en Córdoba hace más de 25 años. Nunca hablaron de la discapacidad los peronistas de Córdoba, como así tampoco del financiamiento de las universidades”. Y agregó que “poner el parlamento de Córdoba para ver si me pueden entrampar es una locura”.

En tanto, Juez dijo que “con el Presidente no hablo de Córdoba” y sostuvo: “tengo buena relación con (Gabriel) Bornoroni y con (Franco) Mogetta hablé más ahora después que dejó la secretaría de Transporte que antes. Hablé con la hermana del Presidente y me parece bien que ellos tengan un armado consolidado”. “Son todas mentiras que un Juez esté en la lista, no estamos buscando nada”, cerró.