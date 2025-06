Torres y Carro se refirieron a CFK y el Neonatal en Alfil TV

Por Redacción Alfil

La última edición de Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10) tuvo dos temas centrales: la sentencia en la causa del Neonatal que se había conocido el día anterior y el inicio del arresto domiciliario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras la ratificación que la Corte Suprema hizo la semana pasada con el fallo en la Causa Vialidad.

Ambos temas, como el resto de la agenda de la política local y nacional, abordado con los invitados que en esta ocasión fueron el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres, y el diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Carro.

“Cuando la justicia habla, la política se calla”

En Córdoba, el interrogante para muchos es porqué no se manifestó el gobernador Martín Llaryora, su antecesor Juan Schiaretti o algunas figuras de peso del cordobesismo acerca del fallo en contra de CFK. Consultado al respecto, Torres fue contundente: “tenemos respeto por los fallos judiciales. Somos una coalición donde no está solo el peronismo. El cordobesismo tiene una impronta que lo distingue del peronismo del conurbano bonaerense. Por eso fue saludable no pronunciarnos por lo de Cristina, como tampoco lo hicimos con causas del expresidente (Mauricio) Macri o del actual presidente (Javier) Milei con la causa Libra. No opinamos de las causas judiciales”, dijo Torres.

Quien, además, agregó que “los dirigentes políticos no debemos opinar de los fallos judiciales”. “Cuando la justicia habla, la política debe callarse”, dijo.

Asimismo, sobre la causa del Neonatal, Torres sostuvo que el caso “nos puso muy mal a todos, porque todos los ciudadanos de Córdoba nos sentimos expuestos”. “Me parece de muy mal gusto querer politizar esto”, agregó además por la reacción del arco opositor en la Unicameral.

“La oposición plantea relatos desde la ficción y es triste. Ataca directamente uno de los principios básicos como es la división de poderes”, sostuvo sobre la oposición.

“La opinión de Schiaretti me tiene sin cuidado”

En tanto, a su turno el propio Carro embistió contra el silencio del cordobesismo. “El gobernador de Córdoba se debería haber expresado más allá de decir en términos abstractos ‘somos respetuosos de la Justicia’. Toda la política en Córdoba se define por cuán opositor sos al kirchnerismo. Por eso estuvieron enfrentados y fueron opositores a nuestros gobiernos y de rodillas se fueron a Tucumán a firmar el Pacto de Mayo”, dijo Carro.

El diputado, consultado por la postura y el hermetismo de Schiaretti, dijo: “la opinión de Schiaretti me tiene sin cuidado, para mí está jubilado. Cada vez que se presentó en una elección fue para dividir el voto peronista. Si Schiaretti no se presentaba en el 2023, hoy (Sergio) Massa era presidente. Una persona que se presenta por 6 o 7 puntos no tiene otro objetivo que romper el voto”, dijo.

Por último, sobre su colega en la Cámara baja, Natalia de la Sota sostuvo: “me gusta lo que dice Natalia coincido mucho en el Congreso. Pero no tiene una sola palabra de lo que pasa en Córdoba, sirve para lavarle la cara el resto del posicionamiento del PJ cordobés”.