ALFIL TV “Si De Loredo decide estar en la lista de LLA lo vamos a acompañar”

Por Redacción Alfil

Uno de los invitados a Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10) fue el jefe del bloque del Frente Cívico en la Unicameral, Walter Nostrala, quien, al ser consultado por lo que fue la cena de la última semana entre el senador Luis Juez y el presidente Javier Milei dijo desconocer de qué hablan en Olivos. “No participo de esas cenas. Creo que hablan de todos los temas, pero conociendo a Juez no tengo dudas de que le debe decir lo que él piensa del rumbo de la Nación. Reitero, conociendo a Juez que no es un chupamedias, nunca lo fue, debe dar su punto de vista y seguramente también hablan de Córdoba”, dijo Nostrala.

En tanto, acerca de la relación con el radicalismo, la definió como “normal”, reiteró que si se hubiera sostenido el acuerdo por la fórmula en el 2023 hubiesen ganado la gobernación y dijo que a eso “también lo sabe el peronismo”. Y acerca de la pureza en las listas libertarias, Nostrala sostuvo que “el Frente Cívico tomó la decisión de acompañar a los candidatos que elija el partido del Presidente en Córdoba. Juez cree que en esta primera instancia está bien correrse, acompañar sin egoísmo para que el Gobierno tenga los diputados propios que necesita y en el 2027 vamos a tener otro tipo de negociación”.

Además, dijo que respaldarán a De Loredo si el radical termina dentro de la lista libertaria para las elecciones de este año y que “Juez también lo expresó. “Suenan nombres de gente de LLA que no conocemos o tenemos muy poca relación. Si a ellos los vamos a acompañar, con más razón a Rodrigo. Para nosotros Rodrigo no es un enemigo, es un amigo, que para mí se equivocó con alguna toma de decisiones. Pero el vínculo con él no está roto”, dijo.

Siciliano: “me gusta el lugar que ocupo en la Legislatura”

Otro de los invitados fue el jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano, quien dijo: “el lugar de presidente del bloque en la Legislatura me gusta ocupar”. “Estoy muy cómodo, recorro mucho el interior, me siento muy respaldado por mis compañeros de bloque. Hay gente de distintas extracciones, no sólo del peronismo, hay del socialismo, gente que viene de los gremios, de la universidad… me siento muy respaldado de manera muy fuerte por mis compañeras y mis compañeros en el bloque”, dijo Siciliano.