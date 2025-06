La UCR departamental -presidida por el intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone- finalmente oficializó su postura a través de un comunicado firmado por más de una decena de intendentes. “En primer lugar, atentos al comunicado oficial respecto de la fecha de elecciones internas para la selección de candidaturas a diputados nacionales —tal como lo indica la Carta Orgánica partidaria— y la solicitud a la Junta Electoral para elaborar el cronograma correspondiente cumpliendo con la institucionalidad de nuestro partido, instamos a los presidentes de los núcleos internos a actuar con responsabilidad de pensamiento y de acción”, plantea el comunicado.



“Les pedimos poner por delante de cada decisión los intereses y valores de nuestro partido y representar el sentir de la sociedad, que, agobiada por los vaivenes de la política y por los desaciertos internos de los últimos años, busca gestos de grandeza que nos posicionen como una opción electoral en un escenario cada vez más complejo y peligroso”, remarcaron desde la UCR departamental y, al igual que el comunicado emitido en mayo por la UCR Río Cuarto, bregaron por “agotar los esfuerzos para evitar por todos los medios posibles una contienda electoral que, en este contexto, resulta inoportuna. Apostamos a que se logre una lista de unidad competitiva”.

No obstante, en algunos aspectos se advierten diferencias con el comunicado de los circuitos de la Capital Alterna. Por ejemplo, cuando plantean que “no es posible arribar a buen puerto mirando la realidad política de manera romántica, con las categorías analíticas de la época dorada del retorno a la democracia, pero tampoco simplificando el debate en términos de dogmatismo vs. pragmatismo”.



“Y si bien defendemos la vocación frentista de la UCR, no avalamos acuerdos sin coherencia ideológica. Invitamos a que, una vez definidos nuestros candidatos, podamos construir responsablemente una alternativa electoral plural y competitiva, tan dogmática como sea posible y tan pragmática como sea necesario. Hoy más que nunca debemos ser consecuentes con una filosofía de los fines, y no de los medios, resguardando fuertemente el ‘para qué’ de nuestra acción política”, agregaron.

“Creemos conveniente abrir nuestras puertas, convocando a fuerzas políticas y dirigentes que manifiesten un férreo compromiso con políticas públicas que breguen por un Estado que: promueva la movilidad social ascendente; recupere a la clase media como protagonista del entramado social; fomente un sistema de premios y castigos que haga de la meritocracia una herramienta de crecimiento personal con condiciones de igualdad de oportunidades para sus habitantes; castigue fuertemente la corrupción; apueste por la salud y la educación públicas; defienda el funcionamiento de las instituciones de la República y el equilibrio de poderes; mantenga el equilibrio fiscal a partir de un plan de desarrollo económico que descubra y potencie nuestras ventajas competitivas, y no sólo a través del ajuste; promueva la obra pública, rigurosamente auditada, como motor del desarrollo de los pueblos; impulse la quita definitiva de las retenciones al campo; y que ponga la política al servicio de la sociedad y no de sí misma, construyendo, a través de la empatía, un relacionamiento social que pueda devolverle la esperanza al pueblo argentino. No hay posibilidad de recuperar la confianza de la gente sin identidad propia. No hay futuro posible sin unidad, ni unidad sostenible sin respeto mutuo”, concluye el escrito firmado por los intendentes Sergio Gómez, Nanci Foresto, Roberto Casari, Sabina Sanitá, Javier Girardi, Germán Martini, Romina Aguirre, María Marta Quiroga, Walter Perrone, entre otros.