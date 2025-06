Por Gabriel Silva

En la oposición, y bajo el código del lenguaje de las redes sociales, todos coinciden con la metáfora de que “entró la bala”. Las diferencias, como era de esperar, están en el destinatario de la misma tras el episodio que encabezó el diputado Rodrigo de Loredo al usar Inteligencia Artificial para tergiversar la imagen, la voz y un discurso del gobernador Martín Llaryora.

Es por ello que ayer el radicalismo, más allá de la porción que responde al propio De Loredo, inició el operativo control de daños. Y el primero en intentar salir a dar una explicación fue precisamente el titular del bloque UCR en la Cámara baja. “Puse una etiqueta de IA y advertí en la descripción, como en el video. Fue un uso correcto porque nadie piensa que el del video es Llaryora. Es un recurso irónico, artístico y tecnológico. Lo usé como una herramienta, pero sería más honesto que el gobernador diga lo que hizo”, esbozó ayer De Loredo en una larga entrevista en El Doce.

La defensa y el argumento de De Loredo fue férrea; la de la tropa que aún le responde, también. Tanto en redes, como frente a la consulta de Alfil, más de uno reconoció en off que el radical recuperó la centralidad, más allá de las fuertes críticas que hicieron desde el Gobierno provincial. Con el propio Llaryora a la cabeza.

“Rodrigo recuperó la centralidad. Lo que jode es que es verdad lo que salió en el video dicho por el ‘falso’ Llaryora”, reconoció una persona con banca en la Unicameral.

Sin embargo, hay otros integrantes del mismo bloque que rechazan el argumento y que ya manifestaron su enojo. En realidad, lo reiteraron porque vienen arrastrando bronca frente al manejo del bloque y el poco espacio que tienen en los medios los legisladores con pasado como intendentes que llegan desde el interior toda la semana. “Yo ya dije que si me siguen rompiendo las bolas me armo un bloque unipersonal”, reconoció uno ayer a este diario.

Chance de la que otros desconfían porque, como señaló otro radical, los legisladores que ganaron el departamento hacen equilibrio en el vínculo con De Loredo para no quedar afuera de la lista sábana en el 2027. “Están pensando en el 2027 y no quieren volver a fajarse para buscar los votos. Quieren entrar en la lista sábana, esa es la realidad”, reconoció un radical a este diario.

Silencio de Ferrer y dura crítica de Juez

En la noche del martes fueron varias las espadas del radicalismo que salieron en defensa de De Loredo. Desde aquellos cordobeses que ocupan banca en el Congreso; hasta los que tienen escaños en la Unicameral y los que ostentan ese rol en el Concejo. Sin embargo, hasta anoche hubo un silencio en redes notorio: el presidente de la UCR, Marcos Ferrer.

El titular de la fuerza centenaria no se manifestó al respecto, aunque aquellos que lo conocen admitieron a este diario que “no le gustó”. “No estaba enterado de la estrategia, pero no le cayó bien. No es algo del estilo de Marcos”, dijo un radical de diálogo directo con Ferrer.

El dato no es menor: Ferrer preside la UCR provincial, y arrastra una fluida relación con el jefe del bloque radical en la Cámara baja. Ambos puntearon el cronograma de la interna, los dos siguen detrás de, no sólo sostener las riendas del partido, sino también direccionar la alianza a otras fuerzas. Sin embargo, para varios correligionarios el silencio de Ferrer fue ensordecedor.

No así la manera en la que salió a cruzarlo el senador Luis Juez. El martes por la noche, el parlamentario definió lo de De Loredo como “un desatino” y dijo que él no lo hubiera hecho. Además de enfatizar sobre qué pasaría si se usan en contra del propio De Loredo.

Ayer, Juez en Continental Córdoba redobló la apuesta: “es una pelotudez marca cañón. Si tenés que recurrir a la Inteligencia Artificial es porque te está fallando la natural”. Definición con la que pone aún más distancia con quien en 2021 inició una sociedad que tuvo un fuerte quiebre en 2023 y que este 2025 agoniza.

A por la Unicameral

Como era de esperar, y de la manera en la que sostienen incluso otros opositores a Llaryora, la maniobra de De Loredo benefició al dueño del despacho principal del Panal. Lo victimizó y lo dejó al alcance de una posible denuncia en contra del radical.

Por ahora, donde sí habrá actividad a partir de los dichos del propio gobernador ayer en Río Cuarto será la semana que viene en la Legislatura. El peronismo encontró el argumento para caldear la última sesión del semestre y apurará la discusión de proyectos en este sentido: dos del peronismo, uno de Leonardo Limia y otro de Antonio Russo; uno del radicalismo con Alejandra Ferrero y uno del vecinalista Rodrigo Agrelo.

En el caso de la iniciativa de Limia, que fue conversado con docentes universitarios y con el presidente de la Agencia Pro Córdoba, Pablo de Chiara, el proyecto destaca la protección de los derechos de las personas, tanto en la imagen como en sus datos. “De ahí la posibilidad de conformar un registro de los sistemas de IA”, dijo Limia.

Así se pone en marcha una nueva discusión en la Legislatura y con el capítulo de las redes de De Loredo como eje del debate.