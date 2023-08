Desconocido por el PJ, Dova realizó lanzamiento “contra natura”

Por Gabriel Marclé

Pese a que se anticipaba una semana libre de rosca y enfocada en la preocupación generalizada por los inconvenientes que generaron los saqueos, el jueves presentó un acontecimiento que se mete de lleno en la escena riocuartense. Mientras las estratagemas políticas locales se enfocan en el radicalismo y la interna de septiembre, el peronismo tuvo su propio capítulo camino al 2024. Mauricio Dova, presidente del Tribunal de Cuentas, se lanzó oficialmente como precandidato a intendente dentro de la estructura del peronismo.

“No somos una casualidad. Yo sé muy bien lo que pasa en Río Cuarto”, exclamó el dirigente en el discurso central del acto que encabezó anoche en la sede de la Sociedad Italiana, donde se congregaron unas 300 personas entre militantes, vecinos, comerciantes, representantes de instituciones y también dirigentes justicialistas, para acompañar -y reforzar- una movilización que va en busca de un objetivo muy difícil de avizorar en las condiciones actuales.

“Estamos pensando en el Río Cuarto de los próximos 10 o 15 años”, afirmó el candidato tras confirmar su precandidatura y avisar que el mes próximo presentará a los equipos técnicos de su proyecto. “En estos momentos de profunda crisis se sale con más política y no tirando piedras. No me voy a esconder”, lanzó el titular del Tribunal de Cuentas, que aspira a una interna justicialista. Mientras tanto, en la línea central del justicialismo local analizaban: “Es un lanzamiento contra natura. Plantea algo que no forma parte de la realidad”.

Dova fue el único orador en el lanzamiento, punto más alto de un proceso que empezó a gestarse por medio de una campaña de concientización y acción ecológica enfocada en el reciclado de residuos, algo extraño para un Tribunal de Cuentas. Tiempo después aparecieron las pintadas, spots sugerentes, reuniones con vecinos y, más cerca en el tiempo, la cartelería en diferentes puntos de la ciudad. Todo llevó al acto de anoche.

“Creemos que es la confirmación de lo que se viene construyendo desde hace tres años, con la llegada a los vecinos, caminando los barrios y desarrollando un proyecto de Gobierno”, le adelantaban a Alfil desde el entorno de Dova tras el sencillo -y corto- acto en la Soc. Italiana.

Uno de los elementos más importantes de este lanzamiento tiene que ver con que Dova en ningún momento se muestra fuera del proyecto político de Juan Manuel Llamosas. Es más, plantea que su precandidatura representa la continuidad del Gobierno que inició en 2016. Y eso que su figura no tiene el mismo peso dentro de la estructura central del llamosismo. De hecho, su vinculación con el intendente ya no se basa en la amistad de años, hasta que algo se quebró.

Pese al distanciamiento con el jefe municipal, Dova use aferró a los éxitos de la gestión que integra para intentar alzarse como el sucesor más viable dentro de una danza de nombres en la que figuran Adriana Nazario, Agustín Calleri, Guillermo de Rivas, entre otros. El tribuno avisa que las internas son el mejor camino hacia la construcción de la alternativa más competitiva. Aún así, asegura que, de no ser el elegido, ayudará a fortalecer el perfil de quién resulte ganador.

Ante este intento por meterse en carrera, los más llamosistas de la actualidad le siguen dando la espalda. “No es autoridad del partido y, por ende, no tiene el peso para demandar una interna”, comentaba un allegado a la mesa directiva del PJ riocuartense, replicando una orden directa de Llamosas, la cual ya comunicó internamente incluso antes de las elecciones provinciales del 29 de junio: no habrá internas y nada cambiará esa postura.

Más allá de la presión que Dova, en la dirigencia más cercana a Llamosas expresan que “no hay piel” con las formas ni con la personalidad política de quien pretende ser precandidato. Por un lado, señalan que propone una agenda de temas disociada de la realidad. “Se lanza en medio de una crisis en seguridad por los intentos de saqueo”, sugería un dirigente. Por el otro, está la lectura del presente político del país, donde el voto anti-sistema se impuso para darle la victoria a Javier Milei en las PASO. “Hay que ser menos casta”, apuntaba otro peronista, planteando que Dova “utilizó al Tribunal de Cuentas como trampolín”, conducta que definió como “parte de la vieja política que disgusta a la gente”.

Pese a estas miradas críticas, en el entorno más cercano al intendente le restan tensión -y trasncendencia- al acto de anoche. Es más, consideran importante no dejar afuera a nadie que quiera aportarle al proyecto que intentará sostener el dominio peronista de la Municipalidad. “Si Dova quiere ayudar, veremos para que está”, señalaba al respecto un integrante del llamosismo, aunque avisando: “Después de esto, yo no esperaría mucho”.