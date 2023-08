Por Gabriel Silva

De a poco, Patricia Bullrich le imprime política a la disputa que afronta después de las Primarias con el libertario Javier Milei. Y ayer hubo una muestra cabal de ello con la foto de unidad ampliada que exhibió junto a toda la tropa de gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes de Juntos por el Cambio que adelantó Alfil esta semana y que tendrá continuidad el próximo martes con el encuentro de la mujer halcón con intendentes.

Con territorio y dirigencia, Bullrich busca contrarrestar los efectos de la ola libertaria y responder con brazo armado y volumen político a los embates del León. Por ello, la necesaria reunión con foto incluida junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, entre otros, y donde no estuvo el expresidente Mauricio Macri (de viaje en el exterior), pero contó con dirigencia cordobesa. Luis Picat, el primer candidato a diputado de Bullrich en Córdoba quedó en segunda fila cerca de la senadora Carmen Álvarez Rivero, más atrás estuvieron Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Mario Negri; el tercero en la boleta actual de Juntos, Pedro Dellarossa, la diputada y excandidata a viceintendenta, Soher El Sukaría; el presidente del PRO cordobés y diputado, Oscar Agost Carreño; y la referente del bullrichismo local, la diputada Laura Rodríguez Machado.

Todos quedaron apartados de la centralidad de la foto que fue acaparada por la candidata, su compañero de fórmula Luis Petri, Rodríguez Larreta, el gobernador correntino Gustavo Valdés, el jujeño Gerardo Morales y los mendocinos Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo, entre otros.

“En tropa versus tropa queda claro que la territorialidad es de Juntos y que el brazo político de nuestra fuerza él no lo tiene, porque se limita todo a su hermana y sus perros. Ahora, ¿nos tenemos que enamorar de eso? Y, la respuesta es ‘no’ porque sería caer en los mismos errores de Horacio” reconocieron ayer desde el armado de Bullrich a Alfil. El entorno de la candidata de la coalición está convencido que La Libertad Avanza ya tomó el ‘voto disconforme’, el disruptivo, y que el equipo de JpC debe encasillar sus propuestas en racionalidad y gobernabilidad.

“Se recuperó la energía”, dijo uno de los candidatos cordobeses de Juntos en su regreso tras la reunión. Y es, como varios, uno de los que está convencido en la recuperación de votos en Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Caba. “Sobre todo porque no hay más interna. Hay que salir a buscar el voto de 900 mil cordobeses”, sostuvo a este diario.

Por qué diciembre y no octubre

Ayer, Bullrich cerró filas y dejó en claro dos cuestiones que están vinculadas de manera directa entre sí. La primera, fue la máxima que repiten en la alianza cuando tratan de mostrar los lazos que existen entre Milei y el PJ; y la segunda, no fue explícita, pero sí lo reconocen en su entorno: pensar en diciembre y no en octubre.

¿Cómo es esto? Tener una estrategia de sólo ganar es pegarse al esquema y correr detrás de Milei y los libertarios. “Hay que hablarle al votante pensando en diciembre y en las consecuencias, no en octubre. Hay que acercarse a la gente, pero demostrando nuestro para qué y dejar expuesto que tenemos con qué. Algo que Milei no puede garantizar”, dicen.

Razonamiento que llega a partir de lo que sí fue una afirmación explícita de Bullrich ayer en el coqueto hotel porteño: “no seamos boludos, no le regalemos el poder a nadie para que esté dos meses y vuelva el peronismo”, encendió Bullrich ayer a la tropa. Mensaje que repercutió después de un fin de semana XL que había dejado muecas por el descanso de algunos en un contexto complejo y de hipersensibilidad.

“Patricia tiene razón, algunos no entienden qué nos jugamos en octubre. (Sergio) Massa y su gente no se toman el finde largo, le están metiendo para llegar al balotaje. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros no veamos eso? Hay gente que se va a quedar sin laburo y todavía no entendió”, dijo a este diario un dirigente con mucho peso de cara a lo que viene.

Y es de los que piensan en la reconfiguración de las visitas que debe hacer Bullrich en sus próximas escalas en Córdoba. “¿De qué nos sirve que vaya de nuevo a la Bolsa de Comercio o a la Fundación Mediterránea? Los votos están en los barrios, en el territorio y con la gente, hay que ir ahí”, dijo.

Juez, vocero nacional

Bullrich también dijo ayer que “no hay quien pueda destronar o desestructurar, en la lógica, la matriz del kirchnerismo que no sea Juntos por el Cambio”. Casi en la misma sintonía con Juez, quien oficia de vocero de la presidenciable en los canales porteños. “La única forma de recuperar la paz social es con orden, ley y justicia. Con la policía en la calle, no romantizando la delincuencia. Somos todos, tenemos un equipo y un programa de paz social. El orden no es fascista como nos instalaron estos mentirosos”, dijo en un programa de LN+.

Y en otro, de la misma señal, subió la vara: “tengo amigos que votaron por Milei porque dicen ‘que se pudra todo’ ¿En serio esa es la solución? Acá no hay facilismo, no es con un cartucho de dinamita”, sentenció.