Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La Rural se manifestó por la suba de retenciones

Sobre el cierre de esta edición, el informante llegaba al periodista con un comunicado emitido por la Sociedad Rural de Río Cuarto ante la suba de retenciones que se aplicará desde el martes 1° de julio.

Informante: ¿Ya cerró el enroque o le quedó un lugarcito?

Periodista: En eso estoy. ¿Hay un último momento?

I: Si. Ahí le paso el comunicado completo de la Sociedad Rural por la suba de retenciones. Básicamente, es una serie de declaraciones del presidente de la entidad (Heraldo Moyetta)

P: ¿Y qué dice?

I: Moyetta dijo que se necesita una salida con más producción y productores, pero no con más impuestos. Mencionó que con esta suba los productores de soja dejarían de ganar entre 50 y 110 dólares por tonelada y que la pérdida de los maiceros será de 30 dólares por tonelada. Pero no hubo mención directa al Gobierno nacional, como si este comunicado hubiera salido en algún momento entre 2008 y 2025. También le pegó a los gobernadores, como Martín Llaryora…

P: ¿En serio?

I: Si, porque hablan ahora y no antes. “Ojalá se hubiesen manifestado desde el primer momento”, dijo Moyetta.

PAMI se va de los CGM

El periodista consultaba con su informante respecto a la situación comunicada días atrás por la Municipalidad de Río Cuarto, respecto a la suspensión de la atención de PAMI en los Centros de Gestión Municipal que operan en distintos puntos de la ciudad.

Periodista: Repasando anuncios importantes de estos días casi se me pasa por alto lo que informaron sobre la atención del PAMI en los CGM. ¿Tiene algún detalle de eso?

Informante: Lo que comunicó la Muni…se suspende por 120 días desde el martes 1° de julio. Es una decisión que surge exclusivamente del PAMI, aunque sin informar cuáles son los motivos puntuales.

P: Uno puede imaginarse que se debe a una cuestión de recursos humanos, ¿no?

I: Aparentemente sí. El PAMI tiene personal de vacaciones, haciendo uso de licencia o próximo a jubilarse. Eso cuenta Santiago Pinasco (director de la UGL Río Cuarto del PAMI) en la nota que envió a la Municipalidad. Yo me permito dudar…

P: ¿Por qué?

I: Me suena mucho a lo que estaba haciendo Pinasco hasta hace un mes y algo, cuando todavía estaba a cargo de la Agencia Territorial. Hacía tiempo que iban teniendo menos personal, hasta que quedó prácticamente sólo en el área. No digo que en el PAMI vayamos a ver ese nivel de desguace, porque es imposible. Pero me llama la atención de que siempre que está Pinasco, empiezan los recortes.

P: ¿Cómo cayó la decisión en la Municipalidad?

I: Ni bien ni mal, creo. Ellos tenían el deben de informar que se cortaba la atención porque administra el CGM. Iban a quedar en el medio si la gente se quejaba. Con esto que mandaron, la responsabilidad pasa toda al PAMI. Imagínese la cantidad de jubilados que podían tener su ventanilla de consulta en el CGM de Alberdi, Banda Norte o el Oeste para ahorrarse el viaje al centro. Les siguen sacando cosas a los viejos…







“A un pasito de Javier”

El informante se contactaba con el periodista para hacerle un comentario referido al mundillo libertario de Río Cuarto.

Informante: No sé si lo vio por algún lado, pero Laura Soldano (coordinadora de La Libertad Avanza en Río Cuarto) estuvo invitada a la cena de recaudación que el partido hizo en Puerto Madero.

Periodista: Como no enterarme. Sus redes están llenas de fotos de ese viaje.

I: Entonces habrá visto que estuvo junto a los top del partido. Foto con Martín Ménem y hasta con “el jefe” (Karina Milei).

P: Le faltó con el presidente (Javier Milei) para completar el álbum…

I: Es verdad, pero estuvo a un pasito de Javier. Salió en una foto que estuvo a unos veinte metros. Algo es algo.

P: ¿Está cerca de la foto?

I: Cuando el presidente venga a Córdoba, seguro la tendrá.

P: ¿Y cuándo será eso?

I: Por lo que dicen, dentro de muy pronto.

Scattolini ¿con Sikora?

El militante libertario llegaba a la periodista con un dato sobre el acto que encabezó la abogada y fundadora de La Libertad Primero, Verónica Sikora. En el evento que tuvo lugar en Capital, se lo vio al ex titular de PAMI Río Cuarto, Ricardo Scattolini.

Militante libertario: Antes que pase el día, le cuento que me puse a hacer zoom en un par de fotos del acto de Sikora. Fue una peña que reunió a muchos militantes alineados a su espacio y había varios referentes de otros puntos de la provincia. Mientras chusmeaba, pude identificar a Ricardo Scattolini en una foto grupal. No me sorprendió porque intuí que él tenía ganas de seguir haciendo política. Sus declaraciones después de su renuncia al PAMI me hicieron pensar eso.

Periodista: Fue muy duro con lo que dijo sobre las autoridades de LLA en la provincia. O sea, con (Gabriel) Bornoroni y su gente.

M L: Sí pero le diría que su salida no vino solo por ese lado. Me refiero a que, a nivel local, también hubo gente que habría pedido su apartamiento. Pero no me voy a meter en esa interna hoy. Solo voy a decir que a esto lo vi venir. Usted está de testigo (risas).

P: ¿Y qué opina?

M L: No sé qué lugar tendrá Ricardo en ese esquema pero me parece que esto es un indicio de que, tarde o temprano, esa línea libertaria va a desembarcar en la ciudad y tendremos visita de Sikora.

Un invitado especial

El informante radical llegaba a la periodista para comentarle sobre una actividad que se llevará a cabo en el CECIS y que tendría como capacitador al estudio de Ciencias Económicas del ex precandidato radical, Gonzalo Luján.

Informante radical: La secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad está organizando unas actividades de la Escuela de Negocios. Una de esas charlas las va a brindar el estudio de Gonzalo Luján. ¿Qué tal?

Periodista: No me parece raro. Desarrollo Económico articula mucho con los privados. Luján ya se abrió de la política. O eso dijo hace dos años… Ojo, tampoco sabe si él va a dar esa charla.

I R: Pero es su estudio el que va a participar de la actividad. No tiene nada de malo eso. Yo solo lo sigo cuestionando como dirigente que fue. ¿O ya se olvidó el momento que eligió para “alejarse de la política”? Fue después de haber perdido la última interna. No cumplió con el compromiso que habíamos hecho de que “quien gana, conduce y quien pierde, acompaña”. Sin embargo, no todo su grupo político actuó igual. No se “abrieron” todos de la política, ¿eh? Yo se lo dije una vez: en la lista de contratados de la Legislatura había un par de radicales de su línea y también habría otros en la Defensoría de Córdoba. Para analizar…